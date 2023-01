Skudd på åpen gate midt i Oslo – to menn til sykehus

Klokken 00.30 natt til søndag fikk politiet melding om skuddveksling på åpen gate i nærheten av Nationaltheatret i Oslo. «Veldig alvorlig», sier politiet om hendelsen.

Dramatiske scener midt i hovedstaden i det som var en vanlig januar-utelivshelg: Politiet sperret av store områder ved Nationaltheatret natt til søndag.

15.01.2023 08:01

To menn, politiet omtaler dem som middelaldrende, er fraktet til sykehus. De beskrives som alvorlig, men ikke livstruende skadet.

– Det har vært en skuddveksling på åpen gate. Trolig er det en konflikt som har startet inne på en bar i Klingenberggata. Så har de gått ut i gatemiljøet, hvor det er løsnet skudd. To personer er skutt. Begge er kjørt til sykehus og ivaretas der, forteller innsatsleder Magnus Strande til NTB.

Aftenpostens fotograf på stedet forteller om et massivt politioppbud.

Politiet kan foreløpig ikke kommentere hvorvidt det dreier seg om personer de har kjennskap til fra før, men søndag morgen sier operasjonsleder Alexander Østerhaug til VG:

– En av hypotesene er at det er en konflikt i bunn.

Han legger til at politiet derav mistenker at det er en relasjon mellom de involverte.

– Veldig alvorlig

– Skyting i offentlig rom og i et tidsrom hvor det er erfaringsmessig er mye folk ute, det er veldig alvorlig, sier vaktleder Morten Kalhagen til Aftenposten søndag morgen.

Etter skytingen ble en del av Stortingsgata og Klingenberggata sperret av, og det var tungt bevæpnet politi på stedet. Da Aftenposten var der 07.00 søndag morgen, var sperringene fjernet.

Politiet fikk melding om skytingen 0.30. Dette er en del av Oslo sentrum som vanligvis er særdeles travel på denne tiden i helgene. I starten ble oppdraget definert som en plivo-hendelse, som står for pågående livstruende vold, men dette ble etter noe tid gjort om på.

Politiet gjorde undersøkelser, og har teorier om hva som skjedde natt til søndag.

Uklart hvor mange som skjøt

Det er uklart hvor mange personer som har avfyrt skudd.

– Foreløpig er det usikkert, men det er to personer som er blitt skutt, sier innsatsleder Strande.

Saken etterforskes, blant annet i form av vitneavhør og innhenting av videomateriale.

VG var natt til søndag i kontakt med en tipser som sa hun hørte fire skudd etterfulgt av skrik og rop. Hun fortalte at én person lå nede og fikk hjelp av forbipasserende, før et massivt politioppbud og ambulanse kom til stedet.

En person skal ha løpt fra stedet, ifølge tipseren.

– Etterforskningen i saken pågår fortsatt for fullt, og informasjon i saken vil bli offentliggjort så fort det anses som formålstjenlig, skriver operasjonsleder Alexander Østerhaug til pressen søndag morgen.

Det er uklart hvor mange personer som har avfyrt skudd og hvor mange skudd som ble løsnet.

Ikke fare for andre

Natt til søndag lette politiet parallelt med etterforskningen etter andre mulige gjerningspersoner.

– Per nå har vi ingen opplysninger om at det skal være fare for noen andre i Oslo, absolutt ikke, sa innsatsleder Magnus Strande.

Saken oppdateres.