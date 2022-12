Mener idretten er i ferd med å bli for øvre middelklasse. – Vi står i fare for å gi opp deler av befolkningen.

Idrettstilbudet er suverent for dem som har penger, mener generalsekretær i Oslo idrettskrets.

Magne Brekke etterlyser langt mer fra det offentlige for å redde idretten i utsatte områder. Han ber om 100 millioner årlig.

Adriane Lilleskare Lunde Journalist

5. des. 2022 18:52 Sist oppdatert 8 minutter siden

– Idrett er i ferd med å bli for øvre middelklasse. Vi står i fare for å gi opp deler av befolkningen, sier Magne Brekke, generalsekretær i Oslo idrettskrets.

Han er bekymret. Over at stadig flere idrettslag sliter med å holde hodet over vannet. Over kulturelle utfordringer, særlig i øst. Og at lommeboken hindrer barn og unge fra å drive idrett.