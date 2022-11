Livsfarlige nivåer i bunker – nekter straffskyld for kullosforgiftning

Brannvesent målte livsfarlige nivåer av kullos i bunkeren. To unge menn fikk hjerneskader etter rave-festen.

ARKIVBILDE: Bunkeren hadde tydelige rester av fest noen dager etter ulykken.

To unge menn på 26 og 27 år er tiltalt for å arrangere en fest i bunker på St. Hanshaugen i august 2020. Det endte svært dramatisk for flere av deltagerne.

Eksperter mener det kunne blitt mye verre.

Begge de to tiltalte erkjente straffskyld for å ha tatt seg ulovlig inn i bunkeren.

De erkjenner delvis straffskyld for grove brudd på brann- og eksplosjonsloven. Men de sier seg ikke skyldig for å ha forårsaket kullosforgiftning.

«Rave Cave»-festen ved St. Hanshaugen i Oslo ble arrangert samtidig som pandemirestriksjonene satt en effektiv stopper for store ansamlinger av mennesker.

Sliter fortsatt med hjerneskader

Da politiet og brannvesenet kom til stedet, så de flere bevisstløse personer som lå utenfor inngangen til grotten.

25 personer ble brakt til sykehus etter å ha pustet inn kullos fra dieselaggregatet som ga strøm til festen. Syv personer mistet bevisstheten. To unge menn fikk alvorlige, potensielt livsvarige hjerneskader. En av dem lå åtte dager i respirator.

De sliter fortsatt med skadene, over to år etter festen. Ingen av de to fornærmede mennene var til stede i salen da saken startet i Oslo tingrett tirsdag morgen.

Brann- og redningsetaten på vei inn i bunkeren.

Fakta Dette er de tiltalt for: For å uaktsomt ha forårsaket forgiftning som medførte allmenn fare for liv eller helse For uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp eller helse For graverende brudd på brann- og eksplosjonsvernloven For å ha skaffet seg uberettiget adgang til annens hus eller annet sted som ikke er offentlig tilgjengelig Vis mer

Flere ulovlige fester

De to tiltalte sto sammen med to andre menn oppført som vertskap for festen, som skulle være en bursdagsfeiring.

Tidligere var også tre andre personer i vennegjengen til de tiltalte siktet, men saken mot dem ble senere henlagt.

Vennegjengen hadde kort tid i forveien en ulovlig fest på en byggeplass på Solli plass i Oslo, der de la planer for den kommende festen i bunkeren.

De to fornærmede var deltagere på festen, men kjenner ikke de tiltalte. De husker ingenting fra festen.

Aggregatet var plassert innerst i bunkeren. Det var rigget opp en scene, og det var pyntet med neonskilt og glowsticks. Døren til rommet der aggregatet sto, var forsøkt tettet igjen med tape og past.

Ifølge tiltalen var den gamle bunkeren ikke egnet som festlokale. Det manglet både brannvarsling og slukningsutstyr.

Rømningsveien var en luke på rundt én ganger en meter. Denne var plassert én meter oppe på veggen med en improvisert trapp.

– Livsfarlige kullosnivåer

Dieselaggregatet var ikke plassert i en egen branncelle, og det manglet utlufting. 200 personer var invitert til festen via Facebook. Minst 100 var innom i løpet av kvelden.

Eksperter på kullosforgiftning har tidligere sagt til Aftenposten at bare flaks gjorde at ikke liv gikk tapt. En modellering viser at konsentrasjonen av kullos var skyhøy innerst i grotten der aggregatet sto.

Branninspektør Frode Michaelsen sier de første målingene kjemikaliedykkere foretok på stedet viste høyere nivåer av kullos enn det instrumentene kunne måle. Slike nivåer kan være dødelige etter 30 minutter til en times eksponering.

Et senere forsøk brannvesenet gjennomførte i grotten med annet utstyr, viste nivåer som kan være livstruende etter bare fem minutters eksponering.

– Folk kunne omkommet etter vår vurdering, sier Michaelsen.

Ifølge brannvesenets analyser var det svært sannsynlig at de som oppholdt seg i aggregatrommet ville bli forgiftet og bevisstløse etter få minutter. Det var også sannsynlig at de som oppholdt seg i andre deler i fjellanlegget kunne bli forgiftet etter en times påvirkning.

Statsadvokat Daniel Sollie sier det ikke er omstridt at det ikke var forsvarlig å ha aggregatet plassert på denne måten.

– Spørsmålet er om de tiltalte har hatt en sentral rolle i at det ble gjort slik, og om de forsto, eller burde ha forstått, at dette ikke var forsvarlig, sier Sollie.

Fjern rolle

Advokat Ida Andenæs forsvarer 27-åringen. Hun sier han erkjenner å ha arrangert fest i et lokale med utilstrekkelig brannsikring og rømningsveier. Men at han ikke erkjenner straffskyld på punktene som omhandler bruken av aggregatet.

Hun sier hans befatning med aggregatet på forhånd og underveis på festen er så fjern at han ikke kan ilegges straffansvar.

– Spørsmålet er om det å være medansvarlig for å arrangere en fest gjør deg ansvarlig for det som måtte skje underveis, sier Andenæs.

– Lett å være etterpåklok

Marit Lomundal Sæther forsvarer 26-åringen. Hun sier han er lei seg for at folk ble skadet under festen. Han erkjenner at sentrale krav til brannsikkerhet ikke var oppfylt. Men ikke at han uaktsomt har bidratt til kullosforgiftning.

– I denne saken er det særlig lett å være etterpåklok. Det skal ikke retten være. Om han har vært uaktsom, må sees ut fra tidspunktet for handlingene, sier Sæther.

Hun sier det blir sentralt for retten å finne ut hva 26-åringen visste på forhånd om blant annet bruken av aggregat, om kullosforgiftning, brannceller og utlufting i bunkeren.