Milliardarvingen trakk seg fra Høyre-liste – nå har hun meldt seg inn i Venstre

Isabelle Ringnes ble valgt inn på Høyres liste i Oslo, men trakk seg etter å ha «blitt bedre kjent med Høyres politikk».

Isabelle Ringnes har skrotet Høyre til fordel for Venstre. Vis mer

– Etter å ha gått partiprogrammene nærmere etter i sømmene ble det tydelig for meg at hjertet mitt er hos Venstre, sier Isabelle Ringnes til Aftenposten.

Mangemillionæren, tech-gründeren og milliardarvingen Ringnes ble på tampen av fjoråret valgt til å stå på 28. plass på Høyres valgliste i Oslo.

I mars ble det imidlertid klart at hun hadde trukket seg fra listen.

– I løpet av det siste året har jeg blitt bedre kjent med Høyres politikk og jeg har innsett at jeg ikke identifiserer meg like godt med partiet som jeg trodde da jeg takket ja til å stå på bystyrelisten, sa hun til Avisa Oslo den gangen.

Fakta Isabelle Kristine Ringnes (34) Gründer, styremedlem og milliardarving. Startet blant annet organisasjonen TENK i 2015, og teknologiselskapet Equalitycheck sammen med Marie Louise Sunde i 2018. Blant annet kjent fra Viaplay-serien «Powerwomen Norge» sammen med Anita Krohn Traaseth, Leah Behn, Ingeborg Heldal og Iman Meskini. Datter av investor Christian Ringnes. Vis mer

Har meldt seg inn i Venstre

Nå røper Ringnes at hun har funnet seg et nytt parti. I et innlegg på Instagram oppfordrer hun følgerne sine til å stemme på Venstre.

Ringnes har også meldt seg inn i partiet og forteller at hun er blitt tatt imot med åpne armer.

Isabelle Ringnes foran en av Venstres valgplakater. Her oppfordrer hun til å stemme på sitt nye parti. Vis mer

At hun landet på Venstre skyldes flere ting, forteller hun.

– Dette handler blant annet om spørsmål innen miljø, dyrevelferd, mangfold og likestilling som er spesielt viktig for meg.

– Jeg støtter mye av Høyres politikk og synes de har mange dyktige profiler, deriblant Erna som er en tydelig og god leder.

– Trakk du deg fra Høyre-listen fordi du innså at Venstre var ditt parti?

– Det korte svaret er ja. Jeg ble godt ivaretatt og inkludert av Høyre i løpet av min korte fartstid der, men det var riktig å trekke seg slik at noen andre fikk muligheten til å ta vervet og gjøre en verdig jobb for partiet.

– En kompliment til vår politikk

Nyheten om Ringnes’ partibytte blir godt tatt imot av Hallstein Bjercke. Han er Venstres gruppeleder i bystyret og partiets toppkandidat i høstens lokalvalg.

– Isabelle Ringnes er en entreprenør, en teknologientusiast og en sterk forkjemper for likestilling. At hun valgte Venstre tar jeg som en kompliment til vår politikk og oss som et moderne og fremoverlent parti, sier han til Aftenposten.

Han er særlig fornøyd med at Ringnes oppfordrer følgerne sine til å stemme Venstre.

– Det er ekstra hyggelig med nye medlemmer som synliggjør partivalget sitt i Valgkampen.

Hallstein Bjercke, gruppeleder for Venstre i Oslo bystyre, er godt fornøyd med å ha fått med seg Ringnes på laget. Vis mer

Vil ikke utelukke partiengasjement

Ringnes forteller at hun har stemt på Høyre og Venstre så lenge hun har hatt stemmerett. Hun understreker at hun fortsatt støtter sitt gamle parti.

– Kan du tenke deg å engasjere deg aktivt i Venstre i fremtiden?

– Man skal aldri si aldri, men akkurat nå strekker ikke tiden til. Jeg heier fra sidelinjen og bruker gjerne mine egne kanaler aktivt, sier Ringnes til Aftenposten.