Storflommen i Pakistan: Skal samle inn 12 tonn med klær i Norge

Storflommen i Pakistan har vist sterk hjelpevilje blant norskpakistanerne. Flere har startet innsamlinger for å hjelpe gamlelandet.

En tredjedel av Pakistan står under vann akkurat nå. Det er Sindh-provinsen sør i landet som er mest rammet av storflommen.

24 minutter siden

En tredjedel av Pakistan står under vann. Nærmere 1200 personer har omkommet i flommen som er den største i landets 75 år lange historie.

Ifølge pakistanske myndigheter har flommen gjort skader for minst nesten 100 milliarder kroner. Ifølge pakistanske myndigheter kan det ta fem år å gjenoppbygge i landet, skriver BBC urdu. I mellomtiden er 33 millioner av landets befolkning på rundt 243 millioner på flukt fra flomvannet. Mange har mistet alt de eide og venter nå på hjelp.

Et flomoffer prøver å redde en seng fra vannmassene i Baluchistan-provinsen.

Det bor i underkant av 40.000 personer med bakgrunn i Pakistan i Norge. De aller fleste har røtter nord i landet som ikke er særlig hardt rammet av flommen. Likevel er det stort engasjement for å hjelpe flomofrene i sør.

Nå har flere norskpakistanere startet innsamlingsaksjoner for å hjelpe sine landsmenn i nød. En av dem er Amer Latif. Han driver til daglig organisasjonen Noor Relief. De siste dagene har han fått flere telefoner av folk som vil hjelpe flomofrene.

– Bare i går fikk jeg over ti telefoner fra folk som vil gi bort klær og penger til de flomrammede. Dette til tross for at jeg ikke har gått ut aktivt og bedt om donasjoner. Pågangen har vært stor de siste dagene og har økt gradvis. Neste uke får vi en stor container som skal fylles opp med klær og sendes til Pakistan, sier Latif.

Amer Latif, som også jobber som journalist i Oslo, har sammen med sin venn Tasaddaq Hussain bestilt en container som skal frakte klær til Pakistan.

Han samarbeider med Tasaddaq Hussain som også har sendt hjelp til Pakistan ved tidligere kriser. Blant annet da landet ble rammet av en flom i 2010.

12 tonn med klær

Målet er å samle inn 12 tonn med klær. De skal sendes til storbyen Lahore. Derfra skal de distribueres til de rammede ved hjelp av en lokal organisasjon.

– Vi venter nå på containeren og vil legge ut mer informasjon på vår Facebook-side når containeren kommer. Det er mange som er husløse nå. Derfor er det viktig å få frem klærne før vinteren kommer, sier Latif.

Han er bosatt i Oslo. Familien hans kommer fra Gujrat-området som ikke er særlig rammet av flommen.

En familie har klart å komme seg i trygghet på en høyde i Baluchistan-provinsen. 33 millioner mennesker har forlatt sine hjem på grunn av flommen i Pakistan. Mange venter fremdeles på hjelp.

Matvarer til 50.000 familier

Rahma Islamic Relief Fund har i en årrekke hjulpet folk i fattige land. Malik Munir Ahmad var med på å starte stiftelsen. Han sier at de har fått inn over 600.000 kroner hittil.

– Vi har til nå gitt matvarer til en måneds forbruk til 800 familier. I disse dager jobber vi for å få nå frem til ytterligere 1000 familier. Innsamlingen vår vil fortsette. Målet er å samle inn nok penger til å brødfø 50.000 familier i en måned, sier Ahmad.

Også han merker at givergleden er stor blant norskpakistanerne.

Sender fem lastebiler med nødhjelp

Da Mohammad Shahbaz Malik fra Søndre Nordstrand så de enorme ødeleggelsene, reagerte han spontant. Han sendte meldinger til venner og familie. På få dager har han fått inn over 60.000 kroner.

Mohammad Shahbaz Malik klarte ikke å sitte stille da han så de enorme ødeleggelsene i landet han er vokst opp i.

Mesteparten av pengene har han sendt til familie i Pakistan som i samarbeid med en organisasjon skal sende nødhjelp til de katastroferammede områdene.

– Før helgen sender vi av gårde fem lastebiler med nødhjelp. Akkurat nå trenger de matvarer og kokeplaster, slik at de kan lage mat. I tillegg sender vi medisiner, ser Malik.

Han minner om at hjelpen ikke må stoppe her.

– Dette er et kortsiktig tiltak. På lengre sikt vil de trenge vinterklær og husly. På grunn av de enorme skadene på jordbruksområdene ser vi også at prisen på matvarer har godt opp. Derfor må vi ikke stoppe her, men fortsette å hjelpe fremover, understreker Malik.