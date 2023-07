Dette Nav-brevet skaper reaksjoner. Nå skal Nav ansette språkrådgiver.

Flere reagerer på Nav-brevet som ble postlagt samme dag som kona døde. Nav har nå ute en stillingsannonse som skal styrke kommunikasjonen.

24. februar 2023 døde Hanne Vigeland Askim (40) av kreft. Før begravelsen fikk enkemannen Olve Vigeland Askim dette brevet. Vis mer

Aftenposten skrev mandag 19. juni om Olve Vigeland Askim (49) som mistet kona og mammaen til deres tre felles barn. Nøyaktig samme dag som hun døde, sendte Nav et brev om stopp i barnetrygden.

I det kortfattede brevet han mottok før begravelsen sto det:

«Vi har fått melding om at Hanne Margrethe Vigeland Askim er død.

Vi sender dette brevet for å informere om at barnetrygden opphører fra 1. mars 2023».

Flere uavhengige eksperter på kommunikasjon og språk reagerer også på Nav-brevet til en person i sorg etter konas bortgang.

Olve Vigeland Askim opplevde brevet fra Nav som lite informativt og sendt på et elendig tidspunkt.

– Brevet er skrevet i vendinger som skaper mye tvil og usikkerhet.

Det sier Ivar Utne, førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap.

– Språklig sett er brevet mangelfullt fordi det er kortfattet og ført i en byråkratisk stil, fjernt fra det språket vi uttrykker oss til daglig. Da klarer ikke folk å forholde seg til det, sier han.

I tillegg til å mangle sentral informasjon, peker Utne på at brevet er lite empatisk og medfølende utformet.

– Det er en vanskelig balanse. Men Nav må kunne koste på seg en form for medfølelse med situasjonen.

Utne forteller at han er kjent med at Nav har jobbet med språket i veldig mange år og at han blir skuffet når han ser sånne brev.

– Jeg synes ikke dette er på linje med måten Nav ønsker å kommunisere på, sier han.

– Det kunne de kostet på seg

Ingrid Lossius Falkum forsker på hvordan vi mennesker kommuniserer gjennom språk ved Universitetet i Oslo. Hun mener brevet først og fremst har elendig timing.

I tillegg synes hun at Nav i større grad burde forklart hvorfor barnetrygden opphører og hva man kan gjøre.

– Det kunne de kostet på seg. Jeg skjønner at man som mottager tenker «Hvorfor i all verden skjer dette?» Det er ikke alle som vet at det er mor som får barnetrygden automatisk.

Når det gjelder fraværet av medfølende fraser, tenker Falkum at standardformuleringer i en slik situasjon fort kan bli feil.

– Ordet kondolerer blir ofte litt hult. Det kan oppleves vanskelig å høre etter hvert. Men hos Nav bør man i større grad reflektere over at mottageren av akkurat slike brev er i en følsom og utsatt posisjon og at det fort blir feil, sier hun.

Ingrid Lossius Falkum forsker på hvordan vi mennesker kommuniserer gjennom språk ved Universitetet i Oslo.

Treffer noen i krisesituasjoner

– Mange som er i kontakt med Nav, er i en eller annen krise. Da er det en del å ta hensyn til språklig.

Det sier Åse Wetås i Språkrådet. Hun er fast gjest i podkasten «På godt NAVsk».

– Brevet svarer formelt til kravet om å uttrykke seg tydelig. Men her er det et men, som handler om å bruke et empatisk og tilpasset språk.

– Et brev som handler om at trygden opphører fordi mottager er død, vil åpenbart være et brev som treffer noen i en krise eller vanskelig situasjon, fortsetter Wetås.

Nav søker språkrådsgiver.

Nav svarer: – Trenger mer kraft i språkarbeidet

I stillingsannonsen som er ute i disse dager, står det: Gjør språket bedre sammen med Nav.

I fjor ansatte Nav en språkrådsgiver. Nå skal de utvide med én til.

– Vi ser jo at det er mye innhold i Nav. Og det er mye innhold som må jobbes med. Da trenger vi mer kraft på å styre og legge til rette for godt språkarbeid, sier Espen Sunde, avdelingsleder for kanaler i Nav.

Målet til Nav er klart:

– Det er at alle får informasjonen og veiledningen om rettigheter og plikter på en enkelt og forståelig måte, sier han.

Sunde sier at hele organisasjonen skal jobbe med kompetanseheving. Og at de skal satse ekstra der saksbehandling foregår og mange brev skal formuleres.

I forrige uke hadde Nav opplæring av 250 dagpenge-saksbehandlere i klar-språkarbeid.

– Men det er et stykke igjen før vi kan si at alt det vi leverer ut er bra, sier Sunde.

Som brevene. De kommer fra alle kanter av organisasjonen og forskjellige fagfelt.

– Det er jo bakgrunnen for at dere (Aftenposten) plukker opp et brev med en uheldig ordlyd, sier Sunde.

Ønsker ikke «kondolerer» på automatiserte brev

Han sikter til barnetrygd-brevet til Olve Vigeland Askim. Et brev Nav overfor Aftenposten i ettertid har beklaget. Nav har avgjort at det fra dødstidspunktet og til brevutsendelsen skal gå minst fem arbeidsdager.

– Hvordan vil et brev som det til Askim bli utformet i fremtiden? Vil det inneholde et kondolerer?

– Det kan jeg dessverre ikke svare på, fordi brevet skal kunne gå til mennesker i ulike livssituasjoner. Men vi har fått tydelig tilbakemelding på at mange ikke ønsker ferdig trykte kondolanser fra Nav. På veiledernivå og der det treffes én til én, er det mer rom for empatisk kommunikasjon. Da kan det være på sin plass med «kondolerer», sier Espen Sunde.