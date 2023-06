Oslo-rektor langet ut mot elev som ikke ville håndhilse: – Vi bor i Norge

– Dere skal jobbe med norske kvinner. Ellers lykkes dere ikke i Norge, sa rektoren. Nå beklager hun ordbruken.

Hendelsen fant sted ved en skole i Oslo.

26.06.2023 12:59 Oppdatert 26.06.2023 14:57

Gi meg sammendraget

Det var under en vitnemålsutdeling for 10. klasse at hendelsen fant sted. En video som er blitt delt i sosiale medier, har fanget opptrinnet.

I videoen ser man eleven som blir ropt frem. Når eleven tar imot vitnemålet, nekter han å ta rektoren i hånden. Den kvinnelige rektoren forsøker å gripe tak i eleven, men han trekker seg unna.

Det får rektoren til å reagere. Hun henvender seg til salen og kommer med følgende kraftsalve:

– Folkens, vi bor i Norge, og vi kan ikke ha det sånn. Foreldre, vi bor i Norge. Dere skal jobbe med norske kvinner, ellers lykkes dere ikke i Norge. Dette må dere ta tak i. Dere foreldre, dere må ta tak i det.

Saken er tidligere omtalt av Nettavisen og TV 2.

Aftenposten er kjent med hvilken skole det er snakk om. Vi har valgt å anonymisere skolen av hensyn til elevene.

Rektor: – Elever ropte «haram»

Aftenposten har vært i kontakt med rektoren. Hun ønsker ikke å kommentere saken.

Rektoren har i ettertid beklaget hendelsen i en e-post til foresatte ved skolen:

– Denne uken hadde vi avslutning for våre flotte 10.-klassinger. De av dere som var der, så at det oppsto en situasjon på scenen under vitnemålsutdelingen, som var ubehagelig både for oss som var på scenen, og for dere som var i publikum. Noen elever ønsket ikke å ta meg i hånden, og det ble ropt «haram haramHaram betyr forbudt og er det motsatte av halal.».

Rektoren skriver videre at videoen som spres på Tiktok, er klippet og redigert.

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra dere og noen reaksjoner på min håndtering av situasjonen som oppsto. Det forstår jeg. Den var for sterk og konfronterende. Vi ønsker at vitnemålsutdelingen skal være en hyggelig avslutning på ti års skolegang, og er lei for at hendelsen og min reaksjon preget avslutningen for årets kull.

– Oslo-skolen skal være et trygt sted

Grunnskoledirektør i Oslo-skolen, Wenche Natasja Savalov, sier at de er i dialog med rektoren.

– Rektor har selv beklaget hendelsen overfor foresatte, og vi stiller oss bak det, skriver Savalov i en e-post.

Utdanningsetaten ønsker ikke å kommentere hvorvidt saken vil få noen konsekvenser for rektoren.

– Oslo-skolen skal være et trygt sted for alle. Vi er opptatt av å fremme holdninger som sikrer at alle blir behandlet likeverdige, og ingen blir utsatt for trakassering. Det gjelder for både elever og ansatte.

Aftenposten har spurt etaten om de støtter rektorens budskap. De ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer.

Skolebyråd i Oslo, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV), reagerer på hendelsen. Hun mener det skal være stor respekt for mangfold i Oslo-skolen.

– Det er trist at denne hendelsen preget avslutningen til årets tiendeklassinger. Jeg er veldig glad for at rektoren har beklaget overfor både elever og foresatte.