I 2021 ville Ap gi kommunene lov til å innføre nullutslippssoner. Nå sier de at «tiden ikke er inne».

Arbeiderpartiet i regjering har snudd i synet på nullutslippssoner. Det kan stikke kjepper i hjulene på Oslos plan om å innføre slike soner allerede om to år.

Oslo kommune vil innføre nullutslippssone innenfor Ring 2. Nå stikker regjeringen kjepper i hjulene på disse planene.

25.01.2023 17:51

Oslo har jobbet hardt for å få innføre en såkalt nullutslippssone. Det er et område hvor det i all hovedsak kun er elbiler og andre kjøretøy uten utslipp, som får lov til å kjøre. Hensikten er å få ned klimagassutslippene.

Tirsdag anbefalte Bymiljøetaten i Oslo at nullutslippssonene innføres innenfor Ring 2. De mener det tidligst kan innføres i 2025 for varebiler og tungtransport, før personbilene følger etter i 2027.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn