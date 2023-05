Brannvesenet: Urovekkende mange påtente branner i barnehager og skoler

Siden 22. april har det vært seks branner i barnehager og skoler i Oslo. I samtlige tilfeller mistenkes det at brannene er påtent, ifølge Oslo brann- og redningsetat.

Gymsalen på Lambertseter videregående skole ble helt ødelagt i en påsatt brann 24. april.

25.05.2023 12:54

- Nå trenger vi at konsekvensene ved brannstiftelse blir et samtaleemne rundt middagsbordet, i klasserommet, på fritidsklubben og i vennegjengen, sier Oslos brannsjef Jon Myroldhaug i en pressemelding fra Oslo brann- og redningsetat (OBRE).

Torsdag kveld ble det meldt om en brann i en barnehage i Gamle Oslo. Hypotesen til politiet er at brannen

er påsatt, ifølge OBRE.

«Den samme hypotesen følger politiet på tidligere branner i barnehagene på Vålerenga, Haugerud og Ullevål. De to siste brant ned til grunnen. I tillegg er brannen i gymsalen på Lambertseter VGS bekreftet påtent, og brannen som startet på et tak på Manglerud skole mandag kveld følger samme teori», skriver OBRE i pressemeldingen.

Etaten ber nå alle om å være på vakt i sine nabolag.

– I flere av de nevnte tilfeller har barn og unge mistet sin arena for fellesskap og læring. Hverdagen blir snudd på hodet for mange mennesker og treffer bydelene hardt. Flere av brannen har i tillegg vært så kraftige at vi har fått mindre skader på egne mannskaper. Det treffer naturlig ekstra hardt for meg som brannsjef, sier Myroldhaug.