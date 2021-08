Her kan du bli skikkelig svett

Hils på Oslos skjulte oase ved Akerselva.

Henrik Greger Leinan (35) og Joar Nilsen (47) ble godt kjent da de syklet sammen til Marokko for noen år siden. Denne sommeren er badstue og avslapning mer i fokus.

7 minutter siden

– Vi sitter jo mer eller mindre uti elven. Det er utrolig idyllisk, noe veldig avslappende med å se på rennende vann, sier Joar Nilsen (47).

Han og samboeren Hilde Otneim (51) bor i Narvik. Etter en kald og regntung sommer i nord, svetter de ut i den dampende elvebadstuen som ligger rett ved Akerselva i sommer.

Det er venn og badstumester i KOK Henrik Greger Leinan (35) som har tatt dem med.

– Vi har jo tatt badstue i Narvik, men det er under helt andre forhold enn dette her, smiler Otneim.

Badstuen ble heist ned med kran tidligere i sommer.

Fakta Pop-up badstue på Blå Det er plass til åtte personer i badstuen. Du kan enten leie den sammen med flere venner eller dra på drop-in alene (tirsdag og torsdag kl. 16-18). Drop in koster 240 kroner. Skal du leie hele badstuen, koster det 2600 kroner. Aldersgrense 20 år. Booking av badstuen er åpen til 16. august. Vis mer

Nesten som nyfødt

Utestedet Blå tok initiativet til den lille lagunen. De ønsket å kombinere badstue og dusj med matservering i en utendørs lounge. Resultatet er en strandaktig oase med skjermet beliggenhet, midt i byen.

Ifølge gründer og daglig leder i KOK Kristin Lorange har badstuen vært godt besøkt i sommer.

– Mange som går ut av badstuene, sier at de føler seg på grensen til nyfødt. De fleste er i hakket bedre humør enn da de kom, sier hun.

Gründer og daglig leder i KOK Kristin Lorange er tidligere charterpilot. Nå er hun opptatt av å skape gode opplevelser for folk i Oslo: – Jeg har troen på kortreist turisme, sier hun.

Savner ikke Syden

De siste årene har det vært skikkelig badstufeber i Oslo. De tre aktørene SALT, Oslo badstuforening og KOK har etablert seg i sentrum. Alle er godt besøkt.

Kanskje er det ikke så rart. Stadig flere studier viser at å sitte jevnlig i badstue, har en rekke positive helseeffekter.

Studier har for eksempel vist at å tilbringe tid i badstue er like bra som moderat trening. Annen forskning konkluderer med at regelmessig bruk av badstue kan gi bedre hjertehelse, lengre liv og bedre livskvalitet.

– Folk drar på treningssenter for å holde seg i form. Mitt mål er at badstuene skal bli stedet man drar til for å ta vare på den psykiske helsen, sier Lorange.

Ifølge gründeren er det flere av gjestene på badstuene til KOK som mener at badstuene har redusert behovet for å reise til Syden om vinteren.

– Man får jo virkelig kjent på varmen der inne, smiler hun.

Badstuen ligger under løvtrærne langs elvebredden.

Et savn under korona

Paret fra Narvik skjønner hva Lorange snakker om.

– Å tilbringe tid i badstue er en av tingene jeg har savnet mest i koronatiden. Det er så utrolig avslappende, sier Nilsen.

Otneim nikker seg enig:

– Man får svettet ut, og det kjennes godt for musklene. Jeg har også hørt at det senker hjerterytmen.

Ny brygge på langkaia

Skal du teste badstuen ved Akerselva, har du bare tiden av veien: Bookingen er nemlig kun åpen til 16. august.

– Men det er en liten mulighet for at de vil holde åpent lengre, røper Lorange.

I tillegg har KOK fire badstuflåter i Oslo som kan brukes året rundt. Nylig fikk de godkjenning til å bygge en større brygge på Langkaia.

Den nye brygga er tegnet av arkitektfirmaet Oslotre AS og kan være på plass allerede i oktober.

Den vil ha fire plasser til båtene med en stor brygge på midten. Det blir også mat- og drikkeservering med en liten takterrasse. Dit kan man dra før og etter at man har tatt badstue.

– Det blir en kul, litt beachclub-aktig badebrygge. Jeg mener at vi bare skal servere champagne og østers der, men det blir nok flere alternativer, ler Lorange.

Den nye brygga vil ha fire dokkingstasjoner til båtene. Det blir også mat- og drikkeservering med en liten takterrasse.

Går alt etter planen, er bryggen på plass i oktober.

Otneim håper på sin side at Narvik snart får sin egen utendørsbadstue:

– Nordlys og badstue. Det må jo være en genial businessidé?