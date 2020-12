Sterk reaksjon på byrådslederens utsagn om småbedrifter: – Ødeleggende og fordummende

Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo sier han har god grunn til å tro at det er små bedrifter som ikke følger karantenereglene godt nok. Det vekker sterke reaksjoner.

På preseskonferansen sin torsdag advarte byrådsleder Raymond Johansen mot konsekvensene av å ikke teste alle ved innreise på Gardermoen. Foto: Olav Olsen

– Nå skal jeg være veldig ærlig: Jeg tror vi skal være såpass realistiske at det nok er små bedrifter som ikke i detalj følger disse karantenereglene, ikke har de ressurser antakelig til å gjøre det, sier Raymond Johansen (Ap).

Oslos byrådsleder kom med den krasse anklagen på torsdagens pressekonferanse om julen. Der sa han at han har god grunn til å tro at små bedrifter ikke følger karantenereglene, og varslet at byrådet vil komme tilbake og forklare seg i detalj om denne bekymringen.

– Hvor i all verden har han fått det fra? Det kjenner vi oss overhodet ikke igjen i, sier Olaf Thommessen til NTB.

Han er administrerende direktør i SMB Norge, interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter.

– Ødeleggende og fordummende

– Med mindre Raymond kan legge fram noen grunnleggende bevis for den type påstander, så ville jeg ha holdt meg for god for å legge skylden på ryggraden i norsk næringsliv, som gjør så godt de kan for å holde samfunnshjulene i gang, med nasjonale og lokale pålegg og ulik grad av forvirring, sier Thommessen.

Olaf Thommessen, administrerende direktør i SMB (tidligere Bedriftsforbundet), reagerer sterkt på Raymond Johansens anklage mot småbedriftene. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Han karakteriserer Johansens anklage på følgende vis:

– Den type påstander er bare ødeleggende og fordummende. Man skal være ekstremt forsiktige med påstander mot hverdagsnæringslivet i den situasjonen vi er i nå, sier Thommessen.

Den tidligere Venstre-politikeren understreker at hans organisasjon ikke har noen holdepunkter for å si at de små bedriftene ikke følger karantenereglene. Han ber Johansen forklare seg i detalj om hva som ligger bak anklagen.

– Blant de siste i Norge som skal beskyldes for ikke å ta smittevernet på alvor, og være grunnlaget for smitten, er småbedriftene, som virkelig gjør sitt ytterste for å holde hjulene i gang, sier Thommessen.

– Har et problem med useriøse bedrifter

Byrådslederen er blitt forelagt Thommessens kritikk, og svarer følgende i en epost til NTB:

«De fleste små bedriftene i Norge er seriøse aktører og følger smitteregelverket. Men vi har et problem med at mindre, useriøse bedrifter omgår lovverket, bruker svart arbeid og utnytter utenlandsk arbeidskraft».

«Ikke minst i byggebransjen i Oslo. At disse også lar være å følge smittevernregelverket bekreftes jo av Knut E. Sunde i NHO, i dagens Aftenposten. Han forteller selv om at arbeidskraft fra utlandet reiste med fly og gikk rett inn i landet, uten kontroll, for å jobbe i mindre seriøse bedrifter eller for å jobbe svart», skriver byrådslederen også.

Bekymret for smitteimport

På torsdagens pressekonferanse gjentok Johansen oppfordringen om at alle som kommer reisende fra utlandet, må teste seg. Han er bekymret for smitteimport framover.

– Dessverre har importsmitten bidratt til at Norge og Oslo fikk sin andre smittebølge. Og vi vet at mange av dem som kommer til Norge for å jobbe, reiste fra nettopp land med høye smittetall, skriver Johansen.

– Mange av arbeidsgiverne er flinke til å sørge for at deres ansatte overholder karantene, slik de skal. Men jeg mener ikke vi kan overlate dette til enkeltmenneskene. Vi bør heller ha et felles system for obligatorisk testing ved ankomst fra røde land, men det har Stortinget stemt ned, skriver Johansen.

Det var da han ble spurt om å utdype denne bekymringen, ettersom de tilreisende uansett må gå i karantene, at byrådslederen kom med anklagen mot småbedriftene.

– Vi må bare håpe at alle som kommer tilbake til Oslo etter juleferier andre steder i Norge og i utlandet, gjør det som skal til, for å ikke spre smitte, sier Johansen.