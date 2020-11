Smittetallene i Oslo har falt den siste uken. Helsebyråden er forsiktig optimist.

Antall registrerte smittede i Oslo stupte i helgen, men byrådet kaller fortsatt situasjonen alvorlig.

Strenge tiltak har ført til lav mobilitet i Oslo de siste ukene. Nå kan det se ut til at det begynner å slå ut på smittetallene. Foto: Hans O. Torgersen

30. nov. 2020 20:11 Sist oppdatert nå nettopp

I forrige uke satte Oslo ny rekord i antall registrerte smittede og rundet 10.000 smittetilfeller. Denne helgen har smittetallene vært betydelig lavere enn samme dager i forrige uke.

Mandag morgen var det registrert 79 nye smittetilfeller i Oslo det siste døgnet. Det var 33 færre enn dagen før, og 73 færre enn samme dag i forrige uke.

Tallet mandag morgen er 62 mindre enn gjennomsnittet den siste uken, og 82 mindre enn gjennomsnittet de siste to ukene.

Dermed har man sett en nedgang på 22 prosent den siste uken, ifølge byrådet.

Betyr det at Oslo nå begynner å komme over kneiken i byens andre smittebølge?

Helsebyråd: – Kan snu fort

– Det er lov å håpe, sier helsebyråd Robert Steen (Ap).

Selv kaller han seg en forsiktig optimist. Han mener Oslo-borgerne kan gi seg selv et klapp på skulderen. Likevel understreker han at man fortsatt ikke kan senke guarden.

– Det kan snu fort. Husk at det for bare to uker siden var ny smitterekord i byen. Men vi ser et lite lys i tunnelen nå. Vi begynner å se resultater av de inngripende tiltakene som flesteparten av Oslos innbyggere har vært flinke til å følge, sier Steen til Aftenposten.

I Oslo kommunes egen situasjonrapport står det imidlertid at smittesituasjonen fortsetter å være alvorlig og smittetallene høye. Dagens situasjon «gir derfor fortsatt grunn til bekymring», ifølge rapporten.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) er forsiktig optimist etter de siste Oslo-tallene. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Grafen under viser smitteutviklingen i Oslo uke for uke:

Smitten øker fortsatt mest i aldersgruppen 20–29 år og 10-19 år.

Intern rapport: Den reelle smitten kan være over dobbelt så stor

Blant annet er det ett tall som bekymrer byrådet: Antall tester. Stadig færre tester seg nemlig i Oslo.

I forrige uke ble det gjennomført 17.334 tester, 1426 færre enn uken før. Kommunen har kapasitet til å teste 35.000 personer i uken.

I sin interne koronarapport advarer byrådet om at den reelle smitten i Oslo kan være over dobbelt så stor. FHI har beregnet at bare 45 prosent av smitten oppdages gjennom testing.

– En optimistisk måte å se på det, er at færre har symptomer og dermed ikke tenker de trenger å teste seg. Samtidig er selvfølgelig mindre testing grunnlag for bekymring. Spesielt hvis skjult smitte ikke blir fanget opp, sier Steen.

Vil sette opp drop-in-stasjoner i enkelte bydeler

Nå jobbes det med flere tiltak for å få flere til å teste seg.

Blant annet åpnes det et drop-in-tilbud på Stovner senter fra og med tirsdag denne uken, forteller helsebyråden. Dette skal være et lavterskeltilbud, som vil være åpent tirsdag, torsdag og lørdag.

Om tilbudet blir populært, vil byrådet vurdere om de vil sette opp lignende teststasjoner andre steder i bydeler med mye smitte.

I tillegg planlegges det tiltak for flerspråklige og innbyggere som mangler muligheter til å booke testing på kommunens nettsider.

Ser lysere på julefeiringen

Den sosiale nedstengingen av hovedstaden skal etter planen vare frem til 14.desember. Noen dager før dette vil byrådet komme med en vurdering av hvor effektive tiltakene har vært, forteller Steen.

Da vil man også vite mer om hvordan julefeiringen vil foregå.

– Hvis smitteutviklingen hadde fått lov til å fortsette, hadde det vært svært dramatisk med tanke på om vi kunne hatt noe særlig sosial omgang i julen, sier Steen.

Nå ser helsebyråden imidlertid lysere på julefeiringen enn hva de gjorde.

– Jeg puster mye lettere nå enn for to uker siden, forteller han.

Fakta Sosial nedstenging i Oslo Disse tiltakene ble innført i Oslo fra 10. november. De vil vare frem til 14.desember: Stengte treningssentre, kinoer, teatre, svømmehaller, lekeland og lignende.

Full skjenkestopp.

Forbud mot alle innendørs arrangementer.

Stans i breddeidretten for voksne.

Alle cuper og turneringer for barn og unge avlyst.

Rødt nivå i videregående skole og voksenopplæringen.

Krav om at butikker, kjøpesentre og lignende begrenser antallet kunder for å opprettholde to meters avstand.

Påbud om bruk av munnbind i drosjer for sjåfør og passasjerer. I tillegg ble det innført nye tiltak for barn og unge fra 17. november – blant annet rødt nivå på ungdomsskolene. Mer informasjon på kommunens hjemmesider. Vis mer

26.november kunngjorde byrådsleder Raymond Johansen at byrådet videreførte de strenge tiltakene frem til 14.desember. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Oslofolk strømmer til Marka

Mandag kom også den nyeste rapporten på Oslos mobilitetstall. Disse bygger på mobildata fra Telia og passasjertall fra Ruter.

De strenge tiltakene ser ut til å ha ført til lav mobilitet i de siste ukene. Vi beveger oss nemlig langt mindre nå enn på samme tid i fjor.

Med ett unntak:

Mens alle de andre bydelene har en kraftig nedgang i mobilitet, har trafikken til Marka økt med 25 prosent sammenlignet med samme uke i 2019.

I situasjonsrapporten står det at mobiliteten nå er den samme som under nedstengingen i mars og april.

Det kan indikere at man har klart å få mobiliteten ned til lavest mulig nivå med mer treffsikre tiltak – uten å måtte stenge hele samfunnet, ifølge kommunen.