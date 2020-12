Den store Oslo-guiden til god take away

Her er ti anbefalinger til god restaurantmat hjemme.

7. des. 2020 17:33 Sist oppdatert 11 minutter siden

Noe ekstra godt å kose deg med i mørket og kulden? Gjerne levert helt hjem. Til en familie rundt bordet, eller en håndfull venner med meter i mellom.

Da Oslo stengte ned 10. oktober, valgte også en rekke restauranter å stenge dørene på ubestemt tid. Uansett hvordan de neste ukene i Oslo blir: Nå slipper du å stresse over kjelene selv om mange restauranter er koronastengt.

I denne guiden finner du anbefalinger fra flere av Aftenpostens take away-guider de siste månedene.

Guiden er delt opp i seksjoner for thaimat, sushi, indisk og pizza.

Våre anmeldere har først og fremst vurdert smak, råvarer og pris, ikke ventetid.

Og her er vårt kart over restaurantene som fortsatt holder åpent – og de som tilbyr take away.

THAI: Nam Fah

Vår vurdering:

Kokk Pratthana Silaporn lager den beste thai takeaway-en i vår test. Foto: Espedal, Jan Tomas

Lekre retter med avstemte smaker gjør dette stedet til testvinneren.

Adresse: Maridalsveien 21, tlf. 22 38 29 90, nam-fah.com

Åpent: Ti.-fr. 15–20, lø.-sø. 13–20 inntil videre.

Hva vi bestilte: Vårrull (kr 108), pad thai (kr 188) og penang kylling (kr 178).

Pluss: Vårrullene er sprø med en hjemmelaget, spicy chilisaus. Pad thaien er mildt krydret, godt mikset sammen, med friske grønnsaker og lange, spenstige nudler. Penangcurryen er sterkere, og styrken kommer etter hvert. I begynnelsen kjenner man en mild kokostone før krydderet setter inn.

Minus: Maten er noe dyrere enn andre steder vi testet.

Bamboo

Vår vurdering:

På Bamboo får du mye for pengene. Foto: Dagobert

Her får du mye godt for pengene.

Adresse: Stockfleths gate 53B, tlf. 22 71 42 20, bamboosagene.no

Åpent: Ma.-fr. 12–22, lø.-sø. 13–22.

Hva vi bestilte: Vårrull (kr 55), pad thai (kr 135) og penang kylling (kr 119).

Pluss: Vårrullene er skikkelig sprø, pad thaien er spicy. Penangkyllingen har masse gode grønnsaker og møre, saftige kyllingbiter.

Minus: Pad thaien er litt for opphakket, slik at den blir tung og bløt.

Du kan kanskje ikke sette deg på flyet til Thailand. Men her finner du resten av den beste take away-thaimaten.

SUSHI: Monsun Noodlebar

Vår vurdering:

Monsun deler førsteplassen på vår sushitest. Foto: Dagobert

Dette var en topp-opplevelse som anbefales på det varmeste. Litt dyrere, men vel verd prisen.

Adresse: Helgesens gate 14B – Grünerløkka – tlf. 467 70 040.

Åpen Ma.-to. 15–22, fr.-lø. 13–23, sø. 13–22.

Hva vi bestilte: 20 biters sushi(kr 269), og vårruller (kr 85).

Hva vi fikk: Seks laks, to tunfisk, to kveite, en kokt scampi, en kamskjell, åtte laks og agurk-maki.

Pluss: Vårrullene var superkrispe, med godt fyll og en spicy saus. Mye fisk på nigiri-sushien, og ekstra smakfull. Tre av laksenigirien var «flamed» – varmebehandlet – i likhet med laksen på makien. Koriander piffet også opp.

Minus: Noe dyrere enn andre i testen.

Sushi Asia

Vår vurdering:

Sushi Asia.

God kvalitet på maten. Synd de ikke har åpent lenger utover kvelden.

Adresse: Fridtjof Nansens plass 9 – Rådhuset, tlf. 22 42 33 33

Åpent: Ma. – fr. 12-19, lø. 13-19, stengt søndag.

Hva vi bestilte: Combo moriawase (kr 267), og spicy kveitetempura (kr 95.)

Pluss: Meget bra utvalg – nigiri, sashimi, maki og futo tempura (store ruller). Fint skåret fisk, variasjon i biter. Den beste ingefæren i denne omgang av sushitesten. Vi anbefaler kveite-tempuraen, som er spicy og delikat. Går greit å bestille på nett.

Minus: Lite å trekke for her.

Yamazaki

Yamazaki gir ti prosent avslag hvis du henter sushien. Foto: Dagobert

Vår vurdering:

En god sushimeny som ga mersmak.

Adresse: Pilestredet 51B v Oslo Met – tlf. 22 60 88 00

Åpent: Ma. – fr. kl. 11-20, lø-sø. 14–21.

Hva vi bestilte: Meny 5 (kr 229) og vårruller (kr 65.) (10 prosent rabatt trukket fra ved henting).

Hva vi fikk: Seks laks, to tunfisk, to kokte scampi, én kamskjell, én kveite, åtte tempura scampi og laksemaki.

Pluss: Nydelige vårruller, blant de bedre i testen. Makien hadde posjert laks på toppen med en spicy saus som ga mersmak i panelet. Tunfisknigirien var overstrødd med sesamfrø – en lekker smaksdetalj.

Minus: Litt dyrt.

Ikke mett på maki ennå? Hele vår sushi-take away-test finner du her.

INDISK: Tandoori Hut

Vår vurdering:

Butter chicken (t.v.) og lam rogan josh fra Tandoori Hut. Foto: Dagobert

En av de billigste i testen og mye mat for pengene.

Adresse: Maridalsveien 154 A, tlf. 22 58 01 50.

Åpent: ma. – lø. 15–23, sø. 14–23.

Hva vi bestilte: Lam rogan josh, 195 kr, butter chicken, 185 kr, og nan, kr 32.

Pluss: Kyllingen er mør, i en mild, kremet saus. Lammet kommer som små biter med god tyggemotstand, og den sterke sausen har skikkelig sting. Risen er gulfarget, lett fuktig og smaker godt også alene. Gode porsjoner, også nanbrødet var stort.

Minus: Her var panelet delt, noen liker de små lammestykkene med tyggemotstand, mens andre synes det nærmer seg seigt.

Jewel of India

Vår vurdering:

Lam rahra (t.v.) og kylling korma fra Jewel of India. Foto: Dagobert

De hadde hverken butter chicken eller lam rogan josh. Men erstatningene vi fikk, er vel så bra.

Adresse: Oscars gate 81, tlf. 22 55 39 29 og Grefsenveien 6, tlf. 22 22 17 70. Maten kan også bestilles på nett.

Åpent: Ma. – lø. 16–23, sø. 15–22.

Hva vi bestilte: Lam rahra (kr 230), kylling korma (kr 221) og nan (kr 36).

Pluss: Bra porsjoner. Både lammet og kyllingen kommer som store, møre stykker. Den kremete kyllingsausen har et varmt kryddersting med et hint av kardemomme. Lammesausen er fyldig med et godt kryddersting. God, krisp nan.

Minus: Litt snaut med saus siden den er så god at vi ender med å spise smitt og smule. Risen er litt tørr.

Vil du mane frem bilder fra India-turen før korona, eller bare prøve noe nytt? Se hele vår indiske take away-guide her.

PIZZA: Little Italy

Vår vurdering:

Little Italy er størst i vår pizzatest. Foto: Dagobert

Slik skal pizza smake! En klar sekser.

Adresse: Slemdalsveien 72, 0373 Oslo tlf. 405 53 111, littleitaly.no

Åpent: Ma.–to. 14–20.30, fr.–lø. 14–21, søn. 14–20.30.

Hva vi bestilte: Breasola (kr 180) og Diavola gourmet, (kr 205).

Pluss: Bunnen er den beste vi har smakt. Breasolaen er toppet med små klatter trøffelkrem, og osten er en blanding av mozzarella, grana padano og Philadelphia. Diavolaen kommer med en smakfull salami, sterk n’duja, sprø rødløk og chiliolje. Denne er det sting i! De leverer også halvstekt pizza hvis man vil varme den opp selv. Pizzaesken er foret med sølvpapir for å holde på varmen.

Minus: Her er det lite å trekke. Prisen er over gjennomsnittet, men til gjengjeld får du en sjeldent god pizza.

Jungel Pizza

Vår vurdering:

Jungelpizza med potet er en av testvinnerne. Foto: Dagobert

Utvalg og smak gjør dette til en klar pizzavinner.

Adresse: Dalsbergstien 6A, tlf. 20606017, jungelpizza.no

Åpent: Ma.–to. 16–22, fr.-sø. 14–22.

Hva vi bestilte: Nummer 4 (kr 199) og 11 (kr 219).

Pluss: Nummer 11 kommer med rosmarinpesto, amadinepoteter og dampet spinat. Hvitløksolje og chiliflak gir ekstra piff. Bunnen er nydelig, med god tyggemotstand. Nummer 4 er med to typer salami, sopp og oliven, men kombinasjonen og den knasende bunnen gjør denne til en vinnerpizza i et tett heat. De lager også veganerpizzaer for den som ønsker det.

Minus: Her er fint lite å trekke, men man må hente pizzaen selv. Det er synd for dem som bor langt unna sentrum.

Lofthus Samvirkelag Holtet

Vår vurdering:

Nydelig biffpizza med syltet jalapeño fra Lofthus Samvirkelag. Foto: Smørbukk

Litt dyrere enn flere av konkurrentene, men kvaliteten på ingrediensene og den gode bunnen er det ingen ting å si noe på.

Adresse: Kongsveien 94, tlf. 22 600 666, lofthussamvirkelag.no

Åpent: On.-sø. 16–21.

Hva vi bestilte: Hvit pizza med biff (kr 218) og rød pikante (kr 203).

Pluss: Meget gode smaker. Den hvite biffvarianten er knallgod med saftige biter indrefilet marinert i soya og syltet jalapeño. Bra topping med sprø svartkål og balsamicoløk. Pikante har bra krutt med mye Ventricinasalami og chili.

Minus: Noen biter har mye kjøtt og rødløk, andre biter lite av det samme. Pizzaene er litt små og dyre sammenlignet med andre i testen.

Våre anmeldere har testet 14 pizzasteder rundt i byen, og vil fortsette å oppdatere listen i ukene som kommer. Hele vår take away-pizzatest finner du her.