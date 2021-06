Raymond Johansen kan sette alt på spill. Dette er det du trenger å vite om kabinettsspørsmål.

To Oslo-byråd har gått av som følge av et kabinettsspørsmål. Kan dagens bli det tredje?

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) før pressekonferansen tirsdag. Der kommenterte han mistillitsforslaget mot byrådskollega Lan Marie Nguyen Berg (MDG). Foto: Paal Audestad

15. juni 2021 22:18 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag ble det klart: Det ligger an til at et flertall i bystyret i Oslo ikke lenger har tillit til miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) etter hennes håndtering av milliardkostnadsøkningen for Oslos nye vannforsyningsanlegg.

Det skjer etter at Rødt hadde sørget for at mistillitforslaget mot MDG-byråden hadde fått flertall.