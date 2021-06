Bare ett nytt fjes i Oslos nye byråd

Her er Johansen 2-byrådet. Foto: Olav Olsen

Da byråd «Johansen 2» tiltrådte torsdag, var det kun Lan Marie Bergs erstatter Sirin Stav som var ny.

24. juni 2021 11:32 Sist oppdatert nå nettopp

Ingen andre byråder byttes ut, og det gjøres heller ingen endringer i byrådsplattformen.

– Jeg erkjenner at det utenfra kan det se ut som stor ståhei for ingenting.

Det medga byrådsleder Raymond Johansen etter å ha presentert det nygamle byrådet på rådhustrappen torsdag ettermiddag.

Johansen mener det likevel var riktig å stille kabinettsspørsmål da bystyret vedtok mistillit mot tidligere miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg forrige uke.

– Selv om jeg var uenig i mistillitsforslaget, så tar jeg på alvor at et flertall i bystyret mener de ikke fikk god nok og tidlig nok informasjon, understreket Johansen.

MDGs Sirin Stav blir den eneste nye byråden i Oslo i dag. Foto: Olav Olsen

Sirin Stav overtar

Byrådets eneste nye kort er MDGs Sirin Stav. Hun har vært leder for bystyrets samferdsels- og miljøutvalg, og hun har vært gruppeleder for MDG i bystyret.

Hun tar over Bergs gamle byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel.

Johansen sier til Aftenposten at han ikke hadde noe ønske om å gjøre andre endringer.

– Jeg var veldig fornøyd med mannskapet jeg hadde, og er veldig glad for at de ville fortsette. Jeg er en leder som liker at det er forutsigbart, og at byrådene er erfarne og kunnskapsrike. Det tror jeg Oslo er tjent med, sier han.

Politisk drama

Innsettelsen av det nye byrådet blir trolig den siste omdreining i det politiske dramaet i Oslo den siste tiden.

Forrige onsdag gikk byråd «Johansen 1» av etter å ha stilt kabinettsspørsmål etter at bystyret vedtok mistillit mot miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG). Bakgrunnen var milliardsprekken for Oslos nye reservevannforsyning.

Bystyreflertallet mente Berg har hatt for dårlig styring med prosjektet og skulle ha informert bystyret langt tidligere om saken.

Byrådet har styrt som et såkalt forretningsministerium den siste uken.

Raymond Johansen fikk mandag i oppdrag fra ordfører Marianne Borgen å forsøke å danne et nytt byråd fordi de rødgrønne partiene fortsatt er i flertall i bystyret.

Byrådet har også inngått en ny avtale med Rødt om budsjettsamarbeid, slik det forrige byrådet hadde.

Fakta Raymond Johansen (Ap)s «nygamle» byråd Einar Wilhelmsen (MDG), byråd for finans Hanna E. Marcussen (MDG), byråd for byutvikling Sirin Stav (MDG), byråd for miljø- og samferdsel. Victoria Marie Evensen (Ap) er byråd for næring og eierskap. ​ Inga Marte Thorkildsen (SV) er byråd for oppvekst og kunnskap Robert Steen (Ap) er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester. Rina Mariann Hansen (Ap) er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester. Omar Samy Gamal (SV) er byråd for kultur, idrett og frivillighet. Vis mer

Fakta Fakta om mistillitsvedtaket mot Lan Marie Berg Onsdag forrige uke stemte et flertall i Oslo bystyre for et mistillitsforslag mot byråd Lan Marie Berg (MDG).

Forslaget ble fremmet av Frp, og det fikk støtte fra Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet, FNB og Rødt.

Bakgrunnen var de store overskridelsene på Oslos nye vannrenseanlegg. Bystyreflertallet mener Berg har hatt for dårlig styring med prosjektet og skulle ha informert bystyret langt tidligere om saken.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) svarte med å stille kabinettsspørsmål og hele byrådet gikk av.

Byrådet har styrt som et forretningsministerium siden forrige onsdag. Det betyr at byrådet sitter midlertidig og har begrenset autoritet.

Oslos ordfører, Marianne Borgen (SV), ga mandag Raymond Johansen oppdraget med å danne nytt byråd.

Det nye byrådet ble presentert torsdag. Sirin Stav overtar jobben som ny miljø- og samferdselsbyråd etter Lan Marie Berg. Alle de andre byrådene fortsetter på post. Vis mer

