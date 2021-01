– Vi har mange rare oppfatninger om hverandre i denne byen

23 år etter at hun sa opp i avisen, kommer Nazneen Khan-Østrem (52) tilbake til Aftenposten. Nå som Oslo-kommentator.

Nazneen Khan-Østrem blir ny Oslo-kommentator i Aftenposten. Foto: Olav Olsen

18. jan. 2021 08:31 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg vil være en kommentator for hele Oslos befolkning. Det er min ambisjon, sier Nazneen Khan-Østrem (52).

Hun har lenge båret på en hemmelig drøm om å bli kommentator i Aftenposten. Fra mai blir drømmen virkelighet. Da har det gått 23 år siden hun sa opp jobben i daværende Aftenposten Aften for å bli programleder for NRKs musikkprogram «U: Musikk». De siste ti årene har hun vært forlagsredaktør for dokumentar i Aschehoug. Hun har også jobbet som høyskolelektor i journalistikk ved Oslo Met.

– Groruddalen vil heve seg

I 2019 ga Nazneen Khan-Østrem ut boken London. Blant gangstere, rabbinere, oligarker, rebeller og andre ektefødte barn av det britiske imperiet på Kagge. Den fikk mye skryt og ble karakterisert som et mesterverk av Aftenpostens anmelder. Boken utgis på engelsk til sommeren.

Nå vender Khan-Østrem tilbake til journalistikken. Som sist hun jobbet i Aftenposten, blir en stor del av fokuset på Oslo by.

– Byutvikling var en del av min mastergrad i Internasjonale relasjoner fra London School of Economics (LSE). Jeg gleder meg til å se nøye på premissene for byutviklingen, endringene i demografien, kreftene i kulturen og å følge oslopolitikken tett. Vi leser altfor lite om de som faktisk styrer vår hverdag. Jeg vil også se hvordan vi er påvirket av globale trender, sier Khan-Østrem.

Mye positivt som skjer

Hun bor med mann og to tenåringsgutter på Årvoll, ved inngangen til Groruddalen og rett ved markagrensen. Et slags «vestkanten på østkanten», som hun kaller det. Spesielt én ting trigger i nærmiljøet.

– Jeg er veldig fascinert av at Oslo, til å være så liten, er en veldig segregert by. Vi har mange rare oppfatninger om hverandre. Her jeg bor, merker jeg en stor frustrasjon i hvordan spesielt unge blir omtalt, samtidig som Groruddalen leverer det fremste innen ting som musikk, kultur og politikere. Så mye positivt skjer, men det er noe med narrativet om Groruddalen som har festet seg, som provoserer, sier Khan-Østrem.

Hun bodde i over ti år på St. Hanshaugen før hun flyttet østover.

Fra London til Oslo

– Jeg har adoptert Oslo som hjemby. Siden jeg ikke er født og oppvokst her, er jeg på en måte fri og kan være en kommentator for alle. For dem som er født her, innflytterne, og innvandrerne, som meg med min bakgrunn fra det britiske imperiet. Jeg tror jeg ser byen gjennom et unikt prisme, sier Khan-Østrem.

Erfaringene fra både å ha bodd og skrevet bok om storbyen London, tar hun med seg.

– Hvordan kan byfornyelsen være til det beste for alle som bor her? Det er jeg genuint opptatt av. Det er mye interessant å lære av London. Måten de har tenkt, eller ikke tenkt, på. Londons ordfører Sadiq Khan er et forbilde, og hans motto er «London is Open». Jeg ønsker det samme for Oslo, at byen skal være åpen og inkluderende. Det er kjempeviktig. Vi må være mer nysgjerrige på hverandre.

– Og hvor ligger stridstemaene?

– Oslo er en trygg og bra by å bo i, så jeg er usikker på hvor harde frontene kan bli. Men skal vi være litt nærsynte, så er det MDGs posisjon i Oslo. Den vekker mye harme. De ønsker dyptgående endringer i måten vi lever på, og alle vet jo hvor krevende slike forandringer kan være, sier Nazneen Khan-Østrem.

Nå skal hun fullføre noen bokprosjekter hos Aschehoug før hun «vender hjem» til Aftenposten i mai.