Her lages en av årets siste sykkelveier i Oslo. Det skjer med ny og mer miljøvennlig asfalt.

I sommer ble oppgraderingen av flere Oslo-gater forsinket. Nå har kommunen tatt igjen det tapte.

Rød asfalt legges i Ensjøveien. Den blir en av de siste veiene som får nytt rødt dekke i 2022.

Nå nettopp

I Ensjøveien stoppet syklister for å ta både bilder og videoer mandag denne uken. Den røde asfalten har vært etterlengtet – og forsinket.

Grunnen er at Byrådsavdeling for miljø og samferdsel avlyste anbudskonkurransen for ny asfalt i Oslo i sommer. De mente det måtte stilles enda større krav til utslippene knyttet til asfalten som skulle legges i Oslos gater.