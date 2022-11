Raymond Johansen kapret Eivor Evenrud: – En veldig god kandidat

Tidligere Rødt-dronning i Oslo, Eivor Evenrud, har nå valgt Ap som sitt nye parti. Byrådsleder Raymond Johansen er svært glad for valget.

Byrådsleder Raymond Johansen gleder seg til å samarbeide videre med tidligere Rødt-topp Eivor Evenrud (t.v.). Men han lover henne ingen posisjoner. Her er de to under et møte i 2017.

4. nov. 2022 12:10 Sist oppdatert nå nettopp

Helt siden Eivor Evenrud meldte seg ut av Rødt på dramatisk vis i høst, har Ap og SV kjempet om å få den profilerte og populære politikeren til seg. Fredag ble det kjent at hun har valgt seg Arbeiderpartiet. Det var Dagbladet arrow-outward-link som først meldte nyheten.

Evenrud forteller også om partibyttet på sin Facebook-side. arrow-outward-link

«I en tid med økt polarisering, uro og utrygghet er det viktigere enn noensinne at politikken og demokratiet ikke "rakner på midten." Kampen om det politiske flertallet her hjemme har aldri stått – og bør aldri stå- på ytterkantene», skriver hun.

– Stor respekt for beslutningen

Byrådsleder Raymond Johansen er glad for at Evenrud har valgt Ap.

– Eivor er en person jeg har stor respekt for. Hun har stor integritet, og vi har samarbeidet godt gjennom syv år. Hun har også, i motsetning til veldig mange, erfaring fra arbeidslivet og praktisk erfaring fra barnehagesektoren. Jeg ønsker henne hjertelig velkommen og ser frem til å jobbe med henne, sier han til Aftenposten.

Mulig ordførerkandidat

Ifølge NRK arrow-outward-link har flere sentrale kilder i Ap diskutert om Eivor Evenrud bør bli partiets ordførerkandidat i valget neste år. Johansen vil ikke flagge hva han mener om det.

– Eivor er en stor kapasitet som jeg håper vi kan dra nytte av. Men nå skal nominasjonskomiteen gjør sitt arbeid, og så er det nominasjonsmøtet som må avgjøre, sier Johansen.

Evenrud sier til Dagbladet at hun ikke er forespeilet noen posisjoner i partiet, men at hun stiller seg til disposisjon dersom nominasjonskomiteen ringer.

Komiteen skal levere sin foreløpig innstilling til bystyrelisten 16. november. Det endelige valget gjøres under årsmøtet i slutten av januar.

Angrep etterfølger

Eivor Evenruds exit fra Rødt må sies å være av den dramatiske sorten. På veien ut gikk hun til kraftfullt angrep arrow-outward-link på Oslo Rødts nye gruppeleder, Siavash Mobasheri.

Johansen sier han ikke er bekymret for at Evenruds overgang skal gjøre samarbeidet med Rødt vanskeligere i bystyret. Byrådet er avhengig av Rødts støtte for å få flertall.

– Vi har generelt sett samarbeidet bra med Rødt i alle år, og jeg har tro på at det vil fortsette. Jeg regner med at partiet Rødt må ha respekt for de avgjørelsene deres folk tar, sier han.

Siavash Mobasheri skriver i en kommentar på SMS at «alle står heldigvis fritt i Norge til å velge parti».

«Det er ikke opp til meg å kommentere hvorfor noen velger det ene eller andre partiet», fortsetter han.

Eivor Evenrud oppga en langvarig konflikt med nåværende gruppeleder Siavash Mobasheri som én av årsakene til at hun forlot Rødt.

Bare Ap og Rødt kom i barnehagen

På Facebook forteller Evenrud også om en annen medvirkende årsak til at hun nå har valgt Ap.

Da hun var barnehagelærer, før hun gikk inn i politikken, inviterte Evenrud samtlige folkevalgte til å jobbe sammen med henne i barnehagen i én dag. Kun to personer takket ja. Den ene var Rødt-leder Bjørnar Moxnes, den andre Aps gruppeleder i Oslo, Andreas Halse.

«Oslo Arbeiderparti tok meg på alvor da jeg som enslig ansatt i barnehage sa ifra i 2013», skriver hun.

Andreas Halse sier han husker dagen i barnehagen godt og også hvordan Evenrud startet det som ble et nasjonalt barnehageopprør. Han er veldig glad for at hun velger Ap.

– Hun har vært en ressurs og en konstruktiv samarbeidspartner i bystyret fra dag én, sier han.