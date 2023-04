Person død etter å ha falt i Akerselva

Én person er erklært død etter å ha falt i vannet ved Vaterland på Grønland lørdag ettermiddag.

Hendelsen skjedde ved Vaterland lørdag ettermiddag.

29.04.2023 17:58 Oppdatert 29.04.2023 18:09

Politiet tvitret om hendelsen rett før 17.30. Det ble forsøkt livreddende tiltak, men personen ble erklært død på stedet av helsepersonell kort tid etter.

– Vi vet ikke hvordan personen har havnet i vannet. Per nå anses dette som en ulykke, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til Aftenposten.

Politiet fikk melding fra AMK-sentralen klokken 17.17. Det var et vitne som hadde ringt inn som hadde observert at det lå en voksen person under vann i elven ved Vaterland bru.

– Vi vet ikke hvor lenge personen har ligget i vannet, siden vitnet ikke så at personen falt i vannet, sier operasjonsleder Stokkli.

Politiet jobber med å finne ut om noen andre på stedet kan ha sett hva som har skjedd. De undersøker om det kan finnes videoopptak av hva som skjedde.

Politiets kriminalteknikere er på stedet og jobber med å identifisere den omkomne, sier Stokkli.