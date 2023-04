Omgitt av dyre klubber på Oslo vest forsøker Try å være en annerledes klubb. Det er ikke alltid like lett.

I Holmenkollen ligger en klubb som nekter å være med på priskarusellen i barneidretten på vestkanten.

I Try jobber de mot prispress og tidlig spesialisering, forteller styreleder Birgit Opland og nestleder Knut Georg Barth i Try IL. I forkant jobber Ville Forsberg, Leon Mwonda, Herman Blom og Vegard Skjerping konsentrert med ballen.

11.04.2023 09:19

I gymsalen på Grindbakken skole er det trening for de yngste. Ballene føres energisk, men konsentrert langs gulvet.

Klubben Try holder til her, midt i Holmenkollen, i et ressurssterkt og rikt område. Klubben er likevel tuftet på stor grad av frivillighet og lave medlemskontingenter. I administrasjonen har de bare et halvt årsverk.