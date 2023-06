Deler av Grønland er «eid» av narkolangere. – Dypt alvorlig og uakseptabelt.

Kaller inn politiet på teppet og ber regjeringen ta grep. – Vi kan ikke akseptere at noen kvadratmeter av byen avses til kriminelle, sier Raymond Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hasteinnkaller alle som jobber med å trygge området rundt Vaterlandsparken og Olafiagangen, til møte. Vis mer

Deler av området på Grønland er i stor grad «eid» av narkolangere. Området oppleves ikke trygt for folk uten rusproblemer. Det skrev politiet i Oslo i et brev til kommunen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at det som beskrives er dypt alvorlig og uakseptabelt.

– Hverken jeg eller politiet har privilegiet at vi kan strekke hendene i været og si at sånn er det bare. Vi kan ikke akseptere at noen kvadratmeter av byen avses til kriminelle, sier han til Aftenposten.

Ber regjeringen ta grep

Brevet tegner et dystert bilde av området i og rundt Vaterlandsparken på Grønland.

Narkotikalangere dominerer. Det oppleves vanskelig for folk uten rusproblemer å være der.

Flere som jobber i området blir truet eller fulgt etter når de drar fra jobb.

Narkolangere truer og raner personer som ikke vil kjøpe narkotika.

Politiet sier at det har vært slik i flere år. Men situasjonen ikke har forverret seg de siste årene, mener politiet. Tirsdag ettermiddag ble det igjen avfyrt skudd ved T-baneinngangen på Grønland torg. Politiet har pekt på at det skjedde på grunn av en konflikt mellom to grupper.

– Har du tillit til at politiet har kontroll i området?

– Jeg har tillit til at politiet nå setter seg ned sammen med oss og setter inn de ressursene som kreves. Hvis de ikke har disse, så er de nødt til å få de ressursene, svarer byrådslederen.

I flere år har det foregått narkotikasalg i området rundt Olafiagangen. Politiet skriver at enkelte områder rundt er «eid» av narkolangere.

Siden januar har politiet hatt såkalt nabolagspoliti på Tøyen. Etter sommeren skal dette også komme til Grønland. Johansen er likevel bekymret for at det er annonsert kutt i antall personer som jobber opp mot de åpne rusmiljøene.

– Vi kan ikke akseptere at det er ressursmangel og ikke blir gitt tilstrekkelig med penger til politiet i Oslo. Dette er en klar og sterk melding til Justisdepartementet og Regjeringen, sier Johansen.

– Politiet sier deler av området er «eid» av narkolangere. Kan du, byrådet og Regjeringen leve med det?

– Nei. Det må settes inn alle nødvendige ressurser med en gang. svarer han.

Flere av Oslos fattigste barnefamilier bor på Grønland og Tøyen. Det offentlige oppfyller ikke sine oppgaver overfor barna i disse familiene, sier Johansen.

Fattige og flyktninger

Selv er han litt overrasket over ordlyden i brevet fra politiet. Og er tydelig på at det som beskrives, kan ikke han eller politiet akseptere.

I politiets brev kommer det frem at området er vanskelig å oppholde seg i for personer som ikke sliter med rus. Dette skjer like i nærheten av det området i Norge hvor det er den største konsentrasjonen av fattige barnefamilier.

– Oppfyller det offentlige sine oppgaver overfor barna i disse familiene?

– Nei, vi har åpenbart mye å gå på, svarer Johansen.

Han trekker likevel frem at Oslo-politiet har gjort en del. Det er gjort fysiske endringer i området, det er både miljø- og trygghetsarbeidere i området og fritidsklubb.

– Vi har behov for å gjøre mer, sier han.

Derfor hasteinnkaller han alle dem som jobber med å skape trygghet i området til møte, for å se hva mer de kan gjøre.