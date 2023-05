Meldte fra om seksuell trakassering i Oslo-bydel. Ble satt på flere vakter med samme mann.

Nå går bydelen gjennom egne rutiner.

Kvinnen i 20-årene sa ifra om seksuell trakassering på jobb. Til slutt sa hun opp jobben fordi hun ikke følte hun ble hørt av ledelsen.

31.05.2023 10:21 Oppdatert 31.05.2023 10:55

For omtrent ett år siden hadde en kvinne i 20-årene sin første dag i ny deltidsjobb i bydel Frogner i Oslo kommune. De første arbeidsdagene var kvinnen under opplæring med en mannlig kollega i 40-årene. De to var derfor mye på tomannshånd.

I starten skal samtalene ha vært gode og interessante, ifølge kvinnen. Men etter hvert skal mannen ha gjort flere uønskede seksuelle og intime tilnærmelser, både verbalt og fysisk, forteller hun.

Aftenposten har via bydelen forsøkt å komme i kontakt med mannen for å høre hans versjon av hva som skjedde. Han ønsker ikke å snakke med oss om saken.