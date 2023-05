The Washington Post anbefaler å legge sommerferien til Oslo

I stedet for London, prøv Oslo for en ferie med «historie og natur», skriver storavisen.

Det er ventet at rekordmange vil legge sommerferien til London. Men også på Sørenga er det tett mellom folk på varme dager. Bilde fra 2018.

18.05.2023 11:52

Etter flere år med pandemi og reisebegrensninger er folk sultne på reise og opplevelser. Det vil trolig bli rekordtravelt på flyplasser verden over denne sommeren.

Aller flest reisende er ventet til storbyer som Paris, Roma, Tokyo og London, ifølge bookingtjenesten Hopper. Hvor skal man dra hvis man vil unngå de største folkemassene?

Det mener The Washington Post å ha svaret på. Avisen foreslår Buenos Aires i stedet for Paris. Albania i stedet for Mykonos. Dropp Roma og Amalfi. Reis til Torino eller Sardinia.

For masete og trangt i London? Legg ferien til Oslo.

The Washington Post mener Oslo er et godt alternativ til London denne sommeren.

En ferie med historie og natur

Avisen skriver at flyselskapene forventer «en enorm sommer» for London som feriedestinasjon. Flyselskapet Delta oppgir at den engelske hovedstaden er den mest søkte destinasjonen på deres nettsider. Selskapet tilbyr nå 20 prosent flere seter til London enn de gjorde i 2019.

Også American Airlines har økt antall flyvninger for å møte etterspørselen. De har nå rekordhøye 26 daglige flyvninger til London fra USA.

The Washington Post anbefaler derfor å fly litt lenger nord. Til Norge og Oslo. «For en ferie med historie og natur». Utover dette er avisen sparsommelige med tips til hva man bør fylle osloferien med.

Det The Washington Post trolig ikke har fått med seg, er at Vink for en snau måned siden publiserte en guide med steder som har god mat og uteservering i Oslo. De publiserte også en oversikt over skjulte kunstperler i byen.

Avisen skriver videre at man etter å ha startet ferien i Oslo bør oppdage mer av det «skandinaviske landskapet» med bil eller tog.

Reisende oppfordres til å besøke minst én av Oslos badstuer.

Hva bør man gjøre i Oslo?

Det er ikke første gang Norge og Oslo fremsnakkes som reisedestinasjon i utenlandske medier. På nyåret skrev The New York Times om hva man bør gjøre dersom man har 36 timer i Oslo.

Avisens reisereporter mente man burde prioritere strekningen mellom Nasjonalmuseet i Vika og Bjørvika. Der burde man se på kunst. Det viktigste å få med seg er Munch, Krohg og resten av den norske samlingen.

Så badstu på Salt før middag. Neste morgen bør du på nytt søke til en av byens badstuer. For eksempel på Sukkerbiten. Reisereporteren lister også opp tre såkalte «key stops»:

Nasjonalmuseet

Restauranten Savage (som fikk toppkarakter av Vink i november i fjor)

Nordmarka

The New York Times mener at også Nasjonalmuseet er verdt et besøk.

Også i 2018 skrev The New York Times om hva man burde gjøre med 36 timer i Oslo. Også da var badstuen sentral. Og selv om maten ikke var like bra som i København, mente avisen at drikketilbudet var strålende.

Journalisten foreslo blant annet en veldig lokal bar-til-bar, rundt Torggata og Youngstorget. I 2018 kom Oslo også med på avisens liste over «52 steder å besøke». I 2023 var Tromsø det eneste norske bidraget på listen.

arrow-outward-link