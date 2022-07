«Moren» ved Munchmuseet tilskitnet av måker. Kommunens plan er å vaske én gang i året.

– Det kan hende fuglenes etterlatenskaper må ses som en del av verket og helheten, sier Lily Vikki, prosjektleder for anskaffelsen av skulpturen.

Måkenes favorittskulptur? Bronseskulpturen «Moren» er blitt tilgriset med fugleskit.

Solen skinner. Yr melder 25 grader og knallsol på Sørenga. De fleste i området bader, men enkelte fatter interesse for «Moren». To av dem er Sam og Venus Shabaci. Sam bor i Drammen, mens hans datter er på besøk i Oslo. Hun bor til daglig i San Francisco.

– Skulpturen er veldig fin. Hun ser ut som hun er gravid og holder en fugl i hendene. Det er noe frihetsaktig ved det, sier Venus.

4. juni ble den ni meter høy bronseskulpturen avduket. Den står på Inger Munchs Brygge rett foran Munch-museet. Bak verket står den britiske kunstneren Tracey Emin. Under to måneder etter avduking er den 14 millioner kroner dyre statuen tilgriset av fugleskitt.

– Hun burde vaskes, sier Venus bestemt.

Venus Shabaci er på sommerferie i Oslo hos sin far Sam.

En annen kar fatter også interesse for skulpturen:

– Den er en vakker skue fra langt hold. Jeg ror en del her ute, så jeg har bare fått se den fra langt hold. I dag er første gang jeg ser skulpturen på nært hold.

Det sier Jan Blom (75). Han forteller videre at han synes «Moren» tar seg bra ut i landskapet.

– Skulpturen demper det negative inntrykket av Munchmuseet. Den er en slags lynavleder – en kritikkavleder, om du vil, utdyper han.

Hva gjelder tilgrising av skulpturen, innvender Blom at man vel finner fugleskitt på skulpturer overalt i Oslo.

– Det er en håpløs kamp. De i Vigelandsparken får vel ikke stå i fred, de heller.

– «Mutter’n» og meg, sier Jan Blom når han får se dette bildet.

Tre lag voks

Det er Kulturetaten i Oslo kommune som har ansvaret for skulpturen. Skulpturkonservator Lily Vikki er ansatt i Kulturetaten. Hun var prosjektleder for anskaffelsen av skulpturen og blomsterengen rundt den.

– Vi gjør ingenting med det nå. Vi visste at det kom til å være mye liv der, sier hun på spørsmål om hva de gjør med fugleskitten.

Hun forteller videre at de visste det kom til å være mye dyreliv der.

– Hun sitter der i naturen. Vi har forventet at hun får måkeskitt på seg.

– Hva med det estetiske da?

– Det er en del av det å sette noe ut. Hun sitter i og er en del av naturen. Det kan jo hende fuglenes etterlatenskaper må ses som en del av verket og helheten, svarer Vikki.

Hun er behandlet med voks, forteller hun videre.

– Slik blir hun enkel å rengjøre. Vi planlegger rengjøring én gang i året, men vi får se hvordan det blir. Skulpturen har flere lag med voks som beskytter mot måkeskitt.

Vikki forklarer at de forsøker å få til sameksistens mellom skulptur og natur.

– Så får vi heller ta en ekstra rengjøring. Når man setter en skulptur der måker holder til, må man tillate at de tilskitner litt.

Kostnadssprekk

«Moren» kostet omtrent 14 millioner kroner, opplyser skulpturkonservator Vikki, inkludert frakt og montering. Kunstneren vant med en syv meter høy versjon. Skulpturen foran Munch-museet er ni meter høy.

– Operasjonen med å støpe, transportere og montere en større skulptur, gjorde at det ble dyrere.

Det opprinnelige budsjettet lå på 9–10 millioner kroner.

Vikki utdyper at det har vært leveranseforsinkelser som følge av koronapandemien.

– Kobberprisen har også gått opp, legger hun til.

Det har foreløpig ikke lyktes Aftenposten å få en kommentar fra kunstneren Tracey Emin. Hun la selv ut nærmere 5 millioner kroner da det viste seg at statuen ble dyrere enn først antatt.

Utstikkeren der statuen står, inkluderer kunst og landskap, hadde et budsjett på 120 millioner kroner.

Måkeproblemer flere steder

I sommer har særlig Tromsø by vært plaget med måker som nærmest har tatt over enkelte bygg i sentrum.

– Jeg har bøtte og vindusvask og utebørste i nærheten. Om det drites, går jeg ut med en gang for å vaske, sa butikkeier Ingrid Joshi til NRK i midten av juli.

Politisk redaktør i avisa Nordlys, Skjalg Fjellheim, uttalte at byen fremstår som et fuglefjell. Han mener situasjonen i byen er ute av kontroll, og at måkene gjør det mindre hyggelig å oppholde seg i sentrum.

Til NRK etterlyser han «kraftfulle grep» fra kommunen.

– Vi har laget to måkehoteller, som et sted måkene heller kan oppholde seg, sier Marlene Bråthen (Sp), varaordfører i Tromsø, til NRK.

Hun forteller at hotellene har fungert godt, men at et utvalg i kommunen ønsker å gjøre mer. Fugletematikken er et årlig diskutert tema i byen.