Heller ikke til neste år vil noen bo i «tredje boligsektor» i Oslo

Nok et år vil Hagegata 30 på Tøyen stå tom for folk. Det går treigere med utvikling av en tredje boligsektor i Oslo enn forventet.

Byrådet har lovet minst 1000 nye rimelige eie- og leieboliger innen 2023. Men ingen har så langt flyttet inn i Oslos varslede tredje boligsektor.

37 minutter siden

Å opprette en tredje boligsektor med rimelige leie- og eierboliger var et av byrådets viktigste løfter i 2019-valget.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fortalte den gangen at han hadde en drøm om at 20 prosent av nye boliger i Oslo skal styres av det han kaller en sosial boligpolitikk.

– De mest vanskeligstilte har mulighet til å bo i kommunale boliger. Og noen har mulighet til å kjøpe egen bolig. Men så er det veldig mange helt vanlige folk som ikke har råd. Derfor forsøker vi å etablere en tredje boligsektor i Oslo, sa Johansen.

Tredje boligsektor er en betegnelse på boliger som ligger mellom det kommersielle markedet og de kommunale tilbudene. Et eksempel er ​​leie til eie-boliger, der husleien blir til nedbetaling av boligen. Målet er at leietager kan bli eier.

Hanna Marcussen (MDG) er ansvarlig byråd for utviklingen av en tredje boligsektor i Oslo. Først i 2024 vil de første kunne flytte inn i slike boliger, sier hun.

Innflytting tidligst i 2024

I byrådserklæringen lover byrådet å legge til rette for minst 1000 nye boliger innenfor tredje boligsektor innen utgangen av 2023. Så langt bor det ingen i Oslos tredje boligsektor. Da byrådet i Oslo onsdag la fram sitt budsjettforslag for neste år, var det satt av 10,7 millioner kroner til satsingen. Men det er ikke nok til at noen kan flytte inn i løpet av neste år heller.

– Slik de ligger an med pilotprosjektene, så kan vi kanskje ikke love innflytting før i 2024, sier byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) til Aftenposten.

Kommunen har tre pilotprosjekter på gang: Ett i Mor Go’hjertas vei på Bjølsen, ett i Hagegata 30 på Tøyen og ett på Bergkrystallen på Lambertseter.

Marcussen sier de 10,7 millionene skal dekker kostnadene med å gå videre med pilotprosjektene.

– Det ikke er den store oppskaleringen ennå. Men vi ser fra andre byer rundt omkring i Europa som har store tredjebolig-sektorer, at det har tatt tid. Og de har jobbet med det i mange år, sier Marcussen.

– Vi jobber så raskt vi kan, understreker hun.

Høyres Anne Haabeth Rygg kaller byrådets tredje boligsektor-satsing for latterlig.

«Pinlig», «overraskende», «latterlig»

Opposisjonen i bystyret er lite imponert over fremdriften.

– Det er satt av 10 millioner. Hvilke to leiligheter skal de kjøpe, spør Høyres gruppeleder Anne Haabet Rygg ironisk, og legger til;

– Det er helt latterlig.

Hun mener byrådet prioriterer feil grep for å løse utfordringene på boligmarkedet. Hun mener det som må til er kortere saksbehandlingstid hos Plan- og bygningsetaten og å gjøre det enklere for utbyggere å bygge små leiligheter.

Rødts gruppeleder Eivor Evenrud mener pengebruken er «overraskende puslete».

– Jeg er litt overrasket over den manglende satsingen, for det har hatt enormt fokus i valgkampen fra byrådspartiene. Det synes jeg er merkelig, sier hun.

– Det burde bodd folk i tredje boligsektor for lenge siden i Oslo kommune. Det har gått treigt, sier hun.

Nytt boligselskap

Byrådet setter også av 50 millioner kroner neste år til å opprette det nye boligselskapetet Oslobolig. Det skal være et samarbeid mellom kommunen og private aktører.

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (AP) sier hun derfor ikke kan gå i detaljer om hva det nye selskapet skal drive med fordi kommunen sitter i forhandlinger nå. Fra tidligere er det kjent at Obos er en av aktørene som er med.

I byrådsplattformen fra 2019 står det at byrådet skal «utrede etableringen av et boligselskap i samarbeid med private aktører som skal operere non-profit med målsetning om å realisere flere rimelige boliger i Oslo».

Evensen sier byrådet har stor tro på at boligselskapet vil være en viktig del av løsningen for å oppnå en tredje boligsektor. Hun understreker samtidig at det viktige for å skaffe billigere boliger til oslofolk, er å sørge for å regulere nok boliger.

Hanna Marcussen mener byrådets fokuset på en tredje boligsektor har ført til at også flere private tilbydere utvikler lignende tilbud.

– Jeg opplever at vi allerede klart å endre tankegangen rundt dette hos de private utviklerne, sier hun.

Hun sier hun også håper at den nye regjeringen vil gi byrådet lov til å kunne stille krav til utbyggerne om en viss andel rimelige boliger i nye prosjekter.