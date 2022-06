Dette riggområdet blir Oslo vests svar på kulturarenaen Salt

Tomten har vært avsperret og øde i årevis. Lørdag ønskes hele Oslo velkommen til et nytt samlingssted.

Tomten ligger skvist mellom Aker brygge, det nye Nasjonalmuseet og kontorbygget VIA.

Grushaugene ruver, pressluftborene dunker og vernehjelmene vrimler.

Svært lite tyder på at Oslos ferskeste møtested er klart for innrykk lørdag.

Men her, vis-à-vis det nye Nasjonalmuseet, skal det bli konserter, filmvisning, barneteater, kunstutstilling og strandbar. Blant annet.

– Heldigvis åpner vi ikke før lørdag klokken 18, sier Runar Eggesvik, mens han gløtter bort på den yrende byggeplassen.

Utelivsgründeren med fingrene borti det meste, er sentral også på stedet som har fått det tidsriktige navnet 3KT. Før het det rett og slett Trekanttomten.

Vil teste tilbud

De fleste har trolig knapt lagt merke til det som i årevis har vært et riggområde på baksiden av Aker brygge. Men vi snakker faktisk om en av de siste ubebygde krem-tomtene i sentrum.

I 2020 ville Oslo kommune og Statsbygg selge, og Ferd Eiendom bladde opp 1,5 milliarder for den 4,5 mål store indrefileten. Planen er å bygge et forretningsbygg på ca. 24.000 m².

Om tre år starter byggingen av dette huset på tomten. Erfaringene fra 3KT skal brukes for å skape liv i de nederste etasjene.

– Rent økonomisk hadde det sikkert lønnet seg å la den ligge urørt til vil begynner å bygge, sier Jorunn Grøntveit. Hun er direktør for næring og byutvikling i Ferd.

– I stedet vil vi invitere folk inn. Skape litt begeistring! Altfor mange tomter i byen ligger brakk.

Men for Ferd dreier det seg også om å teste hva som kan fungere i de nederste etasjene i bygningen som skal reise seg om noen år.

– Også der vil vi satse på kultur, sier Grøntveit.

Så peker hun ned mot en tunnel i retning det nye Nasjonalmuseet og smiler bredt.

– Der nede skal vi stille ut kunst. Kanskje av det litt alternative slaget.

Runar Eggesvik fra Flott gjort skal drifte det nye stedet 3KT. Jorunn Grøntveit, Camilla Krogh og Morten Borge jobber for Ferd, som eier tomten.

Byråkratisk rekordtempo

Ideen til en midlertidig kulturarena oppsto i februar. I mars gikk søknadene til kommunen. Og lørdag åpner det altså.

– Utrolig raskt, roser Eggesvik.

Men beskjeden fra Næringsetaten var samtidig å satse spesielt på barn og unge.

Hele den øvre halvparten av området skal være alkoholfritt. Og det skal bli barneteater, film, lekeområde og plass til å utfolde seg.

– Vi skulle gjerne hatt skjenking over alt. Men her kommer verdens kuleste alkoholfrie strandbar, forklarer Eggesvik og viser vei forbi en sandvolleyballbane mot Munkedamsveien.

Per Arne Furu og Martin Hansen legger siste hånd på pallekassene der folk i nabolaget skal få teste urban dyrking.

Litt lenger inn er en stabel pallekasser i ferd med å bli plassert. Urban dyrking blir en del av tilbudet til folk i nærområdet.

De godt voksne karene som gjør jobben kommer fra Gammel nok. Firmaet som jobber med å få godt voksne arbeidstagere i jobb, er et av mange som støttes av Ferd. Flere av dem er – og vil fortsatt være – involvert i arbeidet med 3KT.

– Her kan de få vist seg frem og knytte nye kontakter, sier Morten Borge, konsernsjef i Ferd.

Gratis tilbud

Så hva kan folk oppleve på det nye stedet?

For det første: Det meste som skjer, skal være gratis. Lørdag blir det åpningsfest med diverse DJ-er. Neste helg overtar Pride med diverse arrangementer. Før det tilbys «foreldrenes backstage» som et roligere alternativ når VG-lista dundrer løs på Rådhusplassen.

Filmdistributøren Arthaus feirer 30-årsjubileum med utvalgte filmer hver søndag. Så ruller det inn nye programposter etter hvert.

– Vi satser ikke på store arrangementer, men mange mindre, sier Eggesvik.

Han understreker at alle parter må lære av den første sesongen.

– De andre midlertidige stedene i Oslo som Salt, Vippa og Sukkerbiten ligger alle nære sjøen. Her er vi del av det urbane sentrum. Ti millioner mennesker passerer i løpet av sommeren.

Målet er å holde åpent til langt utover høsten – og i de tre årene før byggestart.

Fra fotball til metall

Uansett har han allerede hatt stor pågang fra folk som vil bruke stedet.

– Alt fra fotball til metall og store artister som vil spille, sier han. Et par matfestivaler er i dialog og en rekke brukt- og byttemarkeder har tatt kontakt.

– Og mat og drikke?

Eggesvik sukker lett.

– Vi sliter jo med å finne kokker. Men det blir to trucker med god mat.

Fra lørdag ettermiddag blir det mulig å sjekke tilbudet.