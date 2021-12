I dag ligger skolen på en byggeplass... En passasje med spisesteder og butikker skal komme... Kvartalet sett fra Elgsletta i dag... ... og ferdig utbygget. Oslo Byutvikling Få har fått det med seg: Hit har Norges mest kreative studiested flyttet

Før var det kontorer for Securitas. Nå huser bygningen nesten 1000 studenter som skal kapre scener, filmlerret og lydstudioer.



En gjeng dansere i trange drakter spretter over parkettgulvet. Et par etasjer under går det mot generalprøve på skuespillet Tre Søstre. I en av syv «blackboxer» finpusses sanger til julekonsert.

I et halvmørkt studio skal en ubåt fra Horten trylles inn i en filmscene skutt et helt annet sted.

Alt dette og mere til foregår en helt vanlig formiddag vegg i vegg med moskeen i Urtegata. Under radaren for de fleste har nemlig Høyskolen Kristiania samlet samtlige kunst- og designfaglige utdannelser på Grønland.

Prestisjeskolen Westerdahls er med på lasset.

Studentene på Dansekunstlinjen går tredje og siste år i helt nye lokaler. Linjen tilhørte tidligere Norges dansehøyskole. Lærer Torbjørn Nymark lærer studentene på Visual effects linjen (VFX) de visuelle triksene ingen moderne produksjoner kan klare seg uten. Alexander Holst, Tuva Adine Billing, Tine Walde, Marlon Hansen og resten av studentene på Skuespillerlinjen har nok plass å boltre seg på skolens mange scener.