Ingen EU-støtte til CO2-fangst på Klemetsrud

Fortum Oslo Varme søkte om to milliarder kroner i støtte til fangst og lagring av CO₂ på Klemetsrud. Det får de nei til.

Fortum Oslo Varme vil fange og lagre CO2 på deres forbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo. Det har de søkt 2 milliarder EU-midler til. Tirsdag kom avslaget.

16. nov. 2021 13:16 Sist oppdatert 7 minutter siden

Fortum Oslo Varme vil fange CO₂ på deres forbrenningsanlegg på Klemetsrud i Oslo og lagre det i Nordsjøen. Det har de søkt 2 milliarder EU-kroner til.

Tirsdag kom avslaget fra EUs innovasjonsfond.

– Avslaget overrasker oss. Anlegget er ferdigutviklet, har med seg delfinansiering fra den norske stat og kan bidra til å ta bort utslipp, sier Jannicke Gerner Bjerkås, direktør for prosjektet.

De kan søke på nytt innen mars 2022. Fortum har ikke bestemt seg for om de vil søke igjen.

Klimamålene kan ryke

Avslaget er et stort nederlag for Fortum og Oslo kommune. Regjeringen har lovet prosjektet 3 milliarder i støtte såfremt de sikrer ekstern finansiering. Får de nytt nei, må de se etter penger andre steder enn hos EU.

Prosjektet har stor betydning for Oslos klimamål. På Klemetsrud brennes det avfall som omdannes til strøm, fjernvarme og varmtvann. Anlegget, som driftes av Fortum Oslo Varme, står for 15 prosent av byens CO₂-utslipp.

Victoria Marie Evensen er byråd for næring og eierskap. Hun er skuffet over EUs avslag.

– Nå må vi se på andre finansieringsløsninger, sier hun.

– Overrasket

Tidligere har Bjerkås sagt at et eventuelt EU-nei vil være et gedigent tilbakeslag.

– Vi må vurdere å søke på nytt. Først skal vi gå gjennom tilbakemeldingen, sier Bjerkås.

Prosjektet koster 7 milliarder kroner.

– Hvem ellers skal betale?

– Det er en prosess vi må sette oss inn i. Vi stopper ikke. Vi er klare på at anlegget skal etableres. Veien videre må vi sette oss ned og diskutere, sier Bjerkås.

EU støttet fire lignende prosjekter

Det har ikke lykkes Aftenposten å få en kommentar fra byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Klemetsrud konkurrerte mot 65 andre prosjekter. Potten på 10 milliarder kroner. Fortum Oslo Varme ba alene om 18 prosent av dette.

Blant de argeste konkurrentene var lignende prosjekter i Stockholm og København. Prosjektet i Stockholm fikk støtte. Det gjorde også seks andre prosjekter. Se listen her.

Karbonfangst og -lagring forkortes til CCS (carbon capture and storage).

Fire andre utenlandske CCS-anlegg fikk imidlertid støtte. Og det smått ironiske: Tre av dem planlegger å lagre gassen i Nordsjøen.

Ville overtale EU med brev fra eierne

I sommer senket Fortum Oslo Varme summen de ba om i støtte fra EU. Søknaden ble da redusert fra 2,9 milliarder kroner til 1,8 milliarder kroner. Det gjorde de for å øke sjansene sine.

I sommer forsøkte regjeringen og eierne seg på en sjarmoffensiv overfor EU. Da sendte de tre brev hvor de sa at de ville skaffe på veie resten av pengene dersom EU sa ja.

Dette til liten nytte.

Oslo kommune og det finske, delstatlige kraftselskapet Fortum eier 50 prosent hver av Fortum Oslo Varme.