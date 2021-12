Anbefaler en rekke nye tiltak i Oslo og 21 andre kommuner

Helsedirektoratet vil ha påbud om munnbind. I tillegg foreslår de og FHI en rekke andre tiltak.

Hverdagen har stort sett gått som normalt i Oslo de siste månedene, men nå anbefaler helsemyndighetene nye tiltak. Her fra julemarkedet i Spikersuppa i Oslo sentrum.

7 minutter siden

Helsedirektoratet og FHI anbefaler forsterkede tiltak i forbindelse med omikronutbruddet i Oslo. Det kommer frem i et faglig grunnlag fra Helsedirektoratet.

FHI skriver at hendelsene de siste to dagene kan tyde på at flere omikron-smittede er kommet til landet. De tror varianten

allerede kan ha smittet flere enn de har oversikt over.

De to etatene foreslår flere tiltak. For å redusere kontakten mellom folk foreslår de:

Anbefaling om å redusere antall nærkontakter

Økt bruk av hjemmekontor når det er mulig

Anbefaling om å holde avstand der det er mulig

Bruke munnbind der det ikke er mulig å holde avstand innendørs i det offentlige rom og på kollektivtransport.

Helsedirektoratet vil gå lenger og vil ha et påbud om munnbind der det ikke er mulig å holde avstand.

Direktoratene vil også ha antallsbegrensninger for private arrangementer på inntil 100 personer på offentlig sted.

Helsedirektør Bjørn Guldvog.

De ønsker også antallsbegrensninger for innendørsarrangementer. Der foreslår de maks 600 personer, fordelt på tre kohorter med maks 200 i hver.

Tiltakene er også foreslått i Asker og Bærum, samt 19 andre kommuner i sykehuset Ahus' opptaksområde.

Målet er å hindre den nye varianten fra å bli dominerende til flere eldre og sårbare er vaksinert med en tredje oppfriskningsdose, skriver FHI.

Fakta Dette er de 22 kommunene tiltakene vil gjelde i Oslo, Asker, Bærum, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn. Vis mer

Kan ha julebord

Helsedirektoratet anbefaler ikke å avlyse julebord nå.

De skriver at et julebord med dem man jobber med til vanlig, ikke øker antallet nærkontakter.

«Det bør oppfordres til å gjennomføre slike arrangementer på en måte som legger til rette for å følge de generelle smittevernrådene», skriver de.