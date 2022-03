Oslo etterlyste husrom for ukrainske flyktninger. Nå har 450 personer meldt seg.

For to uker siden trodde kommunen det ville komme 200 flyktninger til Oslo i 2022. Nå forbereder de seg på mange tusen.

Familien Bråten er blant dem som nå åpner hjemmet sitt for ukrainere på flukt. Emily (5) gleder seg til å få nye naboer i kjelleren.

– Det hadde jo vært lettest å la være. Men vi har ikke samvittighet til ikke å gjøre noe, det var ikke et alternativ å sitte stille i båten. Vi har jo plass, sier Pål Bråten.

Han bor i en enebolig i en rolig gate på Risløkka i Oslo med samboer og to barn, to jenter på snart seks og ti år. Snart blir de kanskje dobbelt så mange under samme tak.