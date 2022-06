To drept og minst 19 skadet i skyting i Oslo sentrum. Etterforskes som terror.

To personer er drept og 21 er skadet etter masseskyting i Oslo sentrum. En mann er pågrepet, og politiet mener én gjerningsperson står bak. Den pågrepne er kjent for politiet.

Politiet holder vakt foran et av åstedene, der glasset rundt uteserveringen er skutt i stykker.

25. juni 2022 01:49 Sist oppdatert nå nettopp

Klokken 01.14 natt til lørdag fikk politiet en rekke meldinger om at det var løsnet flere skudd ved utestedet London pub i sentrum.

Klokken 01.47 bekreftet politiet av to personer er drept. Klokken 08.25 bekreftet politiet at politiet etterforsker dette som et terrorangrep.

21 personer er skadet. Ti av dem med et mer alvorlig skadeomfang, opplyser politiet.

Aftenpostens reporter på stedet forteller om sterke scener og mange sterkt pregede mennesker i området etter angrepet.

Politiets innsatsleder Tore Barstad opplyser at det er snakk om tre åsteder: Utenfor London Pub, baren Herr Nilsen og et lite gatekjøkken.

Utestedet London pub er et kjent utested for homofile.

Fra denne bagen skal gjerningsmannen ha tatt opp våpen utenfor London Pub.

Tore Barstad er Oslo-politiets innsatsleder på stedet.

Mann pågrepet - politiet fikk hjelp av sivile

En mann ble pågrepet i nærheten av åstedet like etter hendelsen, klokken 01.19.

Den siktede er norsk statsborger, med iransk opprinnelse. Han er 42 år gammel og bosatt i Oslo.

Han har domfellelser på seg fra før, men ikke noen forhold som er i nærheten av å ha samme alvorlighet.

Det dreier seg om en domfellelse for et narkotikaforhold og bæring i kniv. Fra flere år tilbake har han også en dom for legemsbeskadigelse.

Politiet sier de jobber også ut ifra en teori om at mannens psykiske helse kan ha påvirket nattens hendelse, men de finner ikke tegn på psykiatri i tidligere dommer.

Dramatisk pågripelse

Videodokumentasjon fra et forbipassende vitne viser det dramatiske hendelsesforløpet da den mistenkte gjerningsmannen ble pågrepet.

Aftenposten har sett et lengre utdrag av videoen, som viser skadede personer ligge på bakken i Rosenkrantz gate, mens den mistenkte blir pågrepet av politi med bistand fra sivile og vektere noen titalls meter unna, i Kristian IVs gate.

Politiet bekrefter at sivile hjalp til under pågripelsen og at de også drev livreddende førstehjelp på skadede. Innsatsleder Tore Barstad sier at de er svært takknemlige for innsatsen.

Den mistenkte gjerningspersonen ble lagt i bakken av forbipasserende og politi

Det ble tidlig lørdag morgen gjennomført undersøkelser på flere adresser i byen, ifølge innsatsleder.

Hendelsen ble definert som en såkalt PLIVO-hendelse (Pågående livstruende vold).

Lørdag kl. 15 skulle den store Pride-paraden finne sted i Oslo sentrum. Den er nå avlyst etter råd fra politiet, fordi situasjonen ennå er uoversiktlig.

Natt til lørdag var det varmt og svært mange mennesker ute i Oslos gater. Det ligger en rekke hoteller og utesteder i området.

Politiet gjennomgår nå vitneobservasjoner og innhenter video fra hendelsen.

– Det har vært 40 vitner som har hatt behov for å snakke med oss og helsevesenet, sa Berstad til NRK på åstedet tidlig lørdag morgen.

vitnene skal ha vært samlet på et hotell i nærheten.

NRK-journalist så mann ta våpen opp fra bag

NRKs reporter Olav Rønneberg så hendelsen.

– Jeg så en mann komme til stedet med en bag, han plukket opp et våpen og begynte å skyte, sier Rønneberg til NRK.

Aftenposten har snakket med to vitner som var inne og danset på London pub da skytingen begynte. De forteller om kaotiske tilstander og sterke scener.

– Vi hørte plutselig skyting. Vinduet knuste. Jeg trodde først noen hadde kastet et ølglass, men det var jo ikke det. Folk begynte å skrike og løpe, og det lå mange på bakken, forteller de. Musikken skal ha blitt stoppet mens panikken spredte seg i lokalet.

Bilder i sosiale medier viser også at gjestene på utestedet gjemte seg i kjelleren.

Kriminalteknikere jobbet med undersøkelser tidlig lørdag morgen.

Politi og øvrige nødetater i arbeid ved åstedet natt til lørdag.

Pride-paraden er avlyst

Lørdag skulle Pride-paraden arrangeres for førtiende gang i Oslo. Den er nå avlyst.

– Nå skal vi følge politiets anbefalinger og ta vare på hverandre. Varme tanker og kjærlighet går til pårørende, skadede og andre berørte. Vi skal snart være stolte og synlige igjen, men akkurat i dag skal vi holde og dele pridemarkeringene hjemmefra, sier Inger Kristin Haugsevje, leder i Oslo Pride og Inge Alexander Gjestvang, leder i FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Flere har samlet seg nær åstedene med regnbueflagg for å vise sin støtte.

Har funnet to skytevåpen

Politiet har beslaglagt to skytevåpen. Ett av dem skal være et automatvåpen. Det skal være våpen av eldre dato som er funnet.

Aftenpostens reporter på stedet har snakket med et vitne, som ikke så, men hørte hendelsen. Ifølge vedkommende skulle det ikke være tvil om at det er snakk om automatvåpen.

Spontan regnbuemarkering

Tidlig lørdag morgen samlet en gruppe mennesker med regnbueflagg seg nær åstedene. Flere av dem kom fra Pride-markeringer andre steder i Oslo.

– Vi må vise at de som gjør sånne grusomme handlinger, ikke skal få bestemme, sier Sigmund Nilsen Myre til NTB.