Det er «høysesong» for ungdomsran. Nå kommer politiet med oppfordringer til både unge og foreldre.

Ungdommer skal ikke være redd for å gå ut, sier Oslo-politiet etter ranshelgen. Så langt i september har det vært ni saker der ransutsatte var mellom 10 og 17 år.

Ni mindreårige er mistenkt etter ran på Borgen T-banestasjon i helgen. Politiet har rapportert om opp mot åtte ran. Men vil ikke kalle det en ransbølge, men sier det er en periode av året med mye ran.

I helgen var det flere ungdomsran i Oslo politidistrikt. Majoriteten av disse skjedde vest i Oslo politidistrikt.

To ganger i året opplever politiet en oppgang i antall ungdomsran. Det er ikke nødvendigvis en økning som fører til store hopp, men nok til at det legges merke til. Nå er det igjen høysesong for ungdomsran.