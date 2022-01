Hvitløk kan med litt varmebehandling se ut og smake som lakris. Og visste du at det går an å spise hanekam og fiskeskinn uten å kjenne på brekningstendenser? Hver norske innbygger kastet i snitt 85 kilo spiselig mat i 2020. Mesterkokk Jimmy Øien mener at tallet egentlig er mye høyere. Oslo Restaurant Jimmy Øien gjør matsvinn om til gourmet. Slik unngår du å kaste mat.

Matsvinnet i Norge skal kuttes med 50 prosent innen 2030. Ny rapport viser at vi ligger langt bak skjema.

16. jan. 2022 08:36 Sist oppdatert 7 minutter siden

Snakker du med mesterkokk og restauranteier Jimmy Øien om mat i mer enn ti minutter, forstår du at kokkekunst handler om kjemi, om å vite hvordan råvarer oppfører seg i møte med ulike former for tilberedning.

Siden 2018 har Øien og de andre kokkene på restauranten Rest i Oslo sentrum brukt sin ekspertise på å lage gourmetmat av råvarer som ellers ville blitt kastet.