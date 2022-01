Den kalles «en flytende datamaskin»: Slik er det på innsiden av Oslos nye øybåt

Den er høyteknologisk, utslippsfri og elektrisk. Allerede neste uke kan «Oslofjord 1» starte å frakte passasjerer til hovedstadens øyer.

Den nye helelektriske øybåten «Oslofjord 1» på prøvetur torsdag morgen.

Nå nettopp

«Velkommen om bord til denne turen med Oslofjord 1».

Over høyttaleranlegget informerer kaptein Simen Movik Kristiansen om sikkerhetsrutinene til de rundt 20 personene som får være med på prøvetur med Oslos nyeste teknologiske fremskritt. Så skrur han på motoren på den 35 meter lange båten.

Men det er det ingen av passasjerene som hører. Båten er helelektrisk og går så stille at man nesten må se ut for å forstå at man er i bevegelse.

– Det er en helt annen opplevelse enn med de gamle båtene. Dette er som å være i en drøm. Du bare seiler av gårde, sier Ruters administrerende direktør, Bernt Reitan Jenssen.