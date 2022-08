Væromslag skaper trøbbel i Oslo: Branner, vann i veien og trær som velter

Lynnedslag førte til flere branner i Oslo og omegn mandag kveld. Store vannmengder i veibanen ga vanskelige kjøreforhold og saktegående bilkøer.

I Oslo kom det varslede styrtregnet rett etter klokken 18 mandag. Det er ventet å vare ved helt frem til onsdag kveld.

15. aug. 2022 21:15 Sist oppdatert 22 minutter siden

På Jar i Bærum brant det kraftig i 2. etasje i en enebolig. Det var stor røykutvikling, og politiet ba folk i området om å lukke vinduene. En beboer i området forteller Aftenposten at det var flere kraftige lyn i tidsrommet brannen brøt ut.

– Brannen er nå under kontroll, men vi må drive etterslukking gjennom natten, sier vaktkommandør Lars Lindal ved 110-sentralen.

I Thurmanns gate i Oslo slo lynet ned i en pipe. Deler av pipen raste sammen, men det skal ikke ha utløst en brann.

Brannvesenet måtte også rykke ut til en brann i en hytte på Lindøya. Ifølge Avisa Oslo var det ingen mennesker i hytta. En av de som varslet om brannen måtte få legetilsyn, skriver AO.

Det oppsto også en brann i terrenget i Maridalen, som kan knyttes til lynnedslag. Det førte også til at strømmen gikk i deler av Maridalen.

– Gressbrannen i Maridalen ble raskt slukket fordi vi fikk «hjelp» fra regnværet, sier Lindal.

Tre veltet

I Gaustadveien veltet et tre og ligger delvis over en bygning, men uten at det skal ha oppstått store skader.

Ca kl. 21.30 melder 110-sentralen at de har kontroll på alle branner og branntilløp.

– Men dette er nok ikke helt over ennå. Det er mer regn i vente, sier Lindal.

Samtidig skapte store vannmengder i veibanen på E6 utgående ved Abildsø-krysset lange og saktegående køer.

En rekke veier i Oslo har hatt tette sluk som har vanskeliggjort kjøreforholdene.

Nordover de neste dagene

Styrtregnet startet først i Agder og på Østlandet. Meteorologene varsler at det blir styrtregn i Trøndelag, Nordland, Agder, Rogaland de neste dagene.

I Oslo og på Østlandet ventes det store nedbørsmengder helt frem til onsdag kveld.

Fra tirsdag ettermiddag og natt til onsdag står Trøndelag og Nordland for tur, mens styrtregnet kommer til Rogaland fra natt til onsdag.

Det er også fare for torden alle steder bygene treffer.