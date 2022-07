Flere hundre meter med busskø etter Rammstein-konsert

Som ventet ble det lange køer og mye venting etter konserten med Rammstein på Bjerke travbane søndag kveld. Politiet er likevel fornøyd med hvordan det hele forløp.

På forhånd var det varslet at det kunne ta tid å få 60.000 mennesker hjem fra Bjerke travbane.

24. juli 2022 23:56 Sist oppdatert nå nettopp

På forhånd var det varslet at returen fra Rammstein-konserten kunne bli utfordrende. Og etter konsertslutt oppsto det raskt flere hundre meter med kø av folk som ventet på at shuttlebusser skulle frakte dem bort fra Bjerke travbane.

60.000 tilskuere hadde møtt opp for å se og høre det tyske industrimetall-bandet med sitt spektakulære lys- og pyroteknikkshow. Konserten kunne både ses og høres over store deler av byen.

De nærmeste naboene var på forhånd informert om hva som skulle skje denne kvelden.

Les også Konsertanmeldelse: Rammstein etterlot Bjerke travbane som en slagmark

Mange fulgte oppfordringen om å ta bena fatt.

Politiet: Har gått greit

Til tross for lange køer da en folkemengde tilsvarende befolkningen i Ålesund skulle hjem, er politiet stort sett fornøyd med avviklingen.

– Ut fra antallet som har vært her, så har det gått greit. Det har vært noen utfordringer som har dukket opp, men vi har løst det, sier innsatsleder Thomas Broberg i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

– Det har vært noe trengsel, men vi visste på forhånd at det ble litt ventetid. Og dette var det informert om fra arrangørens side, så det var ikke uventet.

Det er meldt om en god del personer som har fått helsetilsyn, uten at det er noe uvanlig. Det har også vært noen voldstilfeller, men ingen alvorlige skader.

Broberg forteller og at én person skal ha havnet i fyllearresten, og 10–12 personer har blitt bortvist fra konsertområdet av politiet.

Han synes publikum i stor grad fulgte oppfordringen med å ta det rolig på vei ut av arenaen.

– Samtlige har kommet seg trygt avgårde, med busser, privat transport eller til fots, avslutter innsatslederen.

Les også Ni ting du må vite om Rammstein

Forvirret publikum

Aldri før har en så stor arenakonsert med billettsalg blitt arrangert i Norge. Og dagen før hadde Ruter advart om at området ikke er rigget for så store menneskemasser, og at trafikkaos kunne oppstå etter konserten.

Ruter opplyste at de også styrket kollektivmulighetene i forbindelse med Rammstein-konserten. Det ble også satt opp shuttlebusser av arrangøren. De sto i kø utenfor arenaen langs Trondheimsveien, som var stengt for annen trafikk.

Ifølge flere Aftenposten har snakket med som ventet på bussene, var mange forvirret over hvor de egentlig skulle gå fra. Blant dem var Håvard Arctander Rosenlund, som skulle ta buss hjem til Smestad.

– De har ikke kontroll i det hele tatt, det er det som er problemet. Da jeg fulgte skiltene som henviste til Shuttelbuss, viste det seg at den gikk fra et annet sted, sier Rosenlund.

Inne på konsertområdet gikk han i retning skiltene det sto «exit» på. Også der oppsto det forvirring.

– Da jeg kom frem var det ikke noen utgang der. Jeg fulgte skilt til fire ulike utganger, men det fantes bare én, forteller han.

– Det tok lang tid. Det var en del frustrasjon, men folk holdt seg overraskende rolige.

Rosenlund reagerer også på at området var stengt for gjennomgående trafikk.

– Jeg tror ikke det er så kult for familiene i nabolaget som har ærender på kveldstid, sier han.

Håvard Arctander Rosenlund (30) var en av flere som måtte klø seg i hodet da han skulle finne utgangen ved konsertområdet, og når han skulle finne frem til shuttelbussen etter at konserten var ferdig.

Les også Rammstein-feber i Oslo: Christian skal på Rammstein-konsert for 218. gang

Gikk før konserten var slutt

Mange begynte å forlate konserten før den var slutt. De ble raskt vist vei av sikkerhetsfolk i gule vester. Over en halv time før konsertslutt gikk folk, trolig for å unngå den største trengselen.

Da konserten var slutt, var det likevel sild i tønne innenfor sperringene. Køen av mennesker sto nesten stille, før det for alvor begynte å løsne.

På forhånd hadde sikkerhetsansvarlig for konserten, Jørgen Aass i S Plan AS, sagt at de var avhengig av at noen også tok bena fatt etter konserten. Han påpekte at de hadde en beredskapsplan klar dersom det tok for lang tid å få publikummerne av gårde.

Shuttle-bussene ventet for å frakte publikum bort fra arenaen etter konsertlutt.

Fornøyd arrangør

Mark Vaughan hos arrangøren All Things Live er godt fornøyd med avslutningen av konserten.

– Det har som ventet tatt tid, men alle er nå ute av stadion og transporten går som planlagt. Publikum har så langt oppført seg imponerende, vist hensyn og vært tålmodige. Politiet og våre egne folk har sammen gjort en stor og svært god jobb, sier han.

Han forteller at det har krevd mange samarbeid mellom en rekke aktører og myndigheter for å kunne konserten.

– Det er viktig at det lykkes, fordi vi må ha store nok scener for å få verdens største artister hit. Det skaper enorme opplevelser og ringvirkninger, sier Vaughan.