Flere siktet for drapsforsøk etter knivstikking på T-banen i Oslo

Politiet har siktet fire personer for drapsforsøk og én for medvirkning til drapsforsøk etter at en mann ble knivstukket lørdag kveld.

Hendelsen lørdag kveld skjedde inne på Tøyen T-bane i et togsett.

11.03.2023 21:32 Oppdatert 12.03.2023 07:34

Fire personer er siktet for drapsforsøk og én person er siktet for medvirkning til forsøk på drap, skriver VG.

Politiet meldte om hendelsen klokka 20.39 lørdag kveld. Innsatsleder på stedet, Brian Skotnes, sa til pressen at alle de pågrepne personene er relativt unge menn over eller under 20 år.

– Det er litt tidlig å si, men min forståelse er at samtlige er kjente for politiet, sier Skotnes.

Ifølge politiet skjedde hendelsen inne på T-banen på Tøyen stasjon ca. klokken 20.30 lørdag kveld.

Mannen skal ha blitt stukket inne i et togsett på T-banen. Gjerningspersonene forlot stedet.

Alvorlig skadeomfang

Den skadede ble fraktet til sykehus. Politiet sa lørdag kveld at det fremstår alvorlig.

Klokken 21.30 aksjonerte politiet på en adresse ikke langt fra T-banestasjonen. Her ble fire personer pågrepet. Det ble gjort beslag av gjenstander som politiet setter i sammenheng med mannens skader.

Politi, hundepatruljen og beredskapstroppen Delta, utstyrt med skjold, søkte etter de mistenkte rundt og i en leiegård på Tøyen. En drone ble sendt opp i letingen, skriver VG.

På spørsmål om politiet har kjennskap til de pågrepne fra før, svarte innsatslederen til avisen:

Alle er fra Tøyen-området, skriver VG videre. Ifølge dem dreier det seg om unge menn i 20-årsalderen.

Politi på Tøyen T-banestasjon etter at en person ble påført stikkskader lørdag kveld. Vedkommende er fraktet til sykehus.

Kort tid etter hendelsen på Tøyen sikret politiet stedet og tok vitneforklaringer.

– Flere personer har vært i nærheten av hendelsen, og har muligens observert hva som har skjedd, opplyste operasjonssentralen i Oslo politidistrikt i en melding til pressen.

Full stans på T-banen

Det har vært full stans i all trafikk på T-banen fra hendelsen skjedde til ca. 21.25. Tøyen stasjon var stengt rundt en time, men er klokken 22.30 åpen igjen. Togene går som normalt.

Forsinkelser må likevel påregnes en god stund fremover, opplyser Ina Helen Østby, kommunikasjonssjef i Sporveien.

Østby oppfordrer alle reisende til å følge med på Ruters reiseplanlegger.