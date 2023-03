Politiet mener knivstikkingen skjedde før Tøyen. Har beslaglagt en taxi de mener gjerningsmennene flyktet i.

Fire unge menn er siktet for drapsforsøk etter at en mann ble funnet knivstukket på Tøyen T-bane. Ytterligere en er også siktet. Ingen av dem er avhørt ennå, sier politiet.

Hendelsen lørdag kveld skjedde inne på Tøyen T-bane i et togsett.

11.03.2023 21:32 Oppdatert 12.03.2023 13:15

Fire personer i 20-årene ble pågrepet og er siktet for drapsforsøk lørdag kveld. En person er siktet for medvirkning til forsøk på drap. Alle fem skal være kjent for politiet fra før.

Skadeomfanget på mannen som ble knivstukket ble sett på som alvorlig. Politiet kan foreløpig ikke gå ut med nye opplysninger, sier politiadvokat Christian Stenberg.

– Det så alvorlig ut da han ble sendt til sykehus i går. Vi vet ikke mer. Helsepersonellet har taushetsplikt og vi har ikke fått fritak, sier han.

Politiet sier til NRK at de har beslaglagt en taxi. Overfor Aftenposten forklarer Stenberg at gjerningsmennene skal ha fluktet i taxien.

Knivstikkingen må da ha skjedd en stund før T-banen ankom Tøyen, forteller han.

– De har løpt ut fra Grønland T-banestasjon, hoppet i en taxi og blitt kjørt til Tøyen. Der ble de pågrepet, sier Stenberg.

– Er det gjort andre beslag, for eksempel av våpen?

– Det er gjort en del funn. De gjør vi undersøkelser av. Men vi trenger mer tid før vi kan kommentere beslag av eventuelle våpen, sier han.

Ingen av de siktede er avhørt

Relasjonen mellom de involverte er fremdeles ukjent.

Ingen av de fem mennene er foreløpig avhørt av politiet. Flere av dem har fått oppnevnt forsvarere. Men disse er ennå ikke fritatt fra taushetsplikt, sier Stenberg.

Politiet sier at de ikke har tatt stilling til om de pågrepne skal fremstilles for varetektsfengsling.

– Men det er fare for bevisforspillelse, så det er naturlig å tenke seg, sier Stenberg til VG.

Det er på nåværende tidspunkt ikke noe som tyder på at hendelsen er gjengrelatert

Roser passasjerene

Overfor NRK berømmer Stenberg innsatsen fra passasjeren i T-banevognen.

– Vi ser at det ble gjort viktige førstehjelpsgrep på fornærmede som kan vise seg å være veldig betydningsfulle, sier han.

Politiet meldte om hendelsen klokken 20.39 lørdag kveld. Mannen skal ha blitt stukket inne i et togsett på T-banen på Tøyen T-banestasjon. Gjerningspersonene forlot stedet.

Ifølge VG ble alle fem pågrepet inne i samme boligblokk.

Politi på Tøyen T-banestasjon etter at en person ble påført stikkskader lørdag kveld. Vedkommende er fraktet til sykehus.

Alle er fra Tøyen-området

Den skadede ble fraktet til sykehus. Politiet sa lørdag kveld at det fremstår alvorlig.

Klokken 21.30 aksjonerte politiet på en adresse ikke langt fra T-banestasjonen. Her ble fire personer pågrepet. Det ble gjort beslag av gjenstander som politiet setter i sammenheng med mannens skader.

Politi, hundepatruljen og beredskapstroppen Delta, utstyrt med skjold, søkte etter de mistenkte rundt og i en leiegård på Tøyen. En drone ble sendt opp i letingen, skriver VG.

Alle er fra Tøyen-området. Det dreier seg om unge menn i 20-årsalderen, ifølge avisen.

Kort tid etter hendelsen på Tøyen sikret politiet stedet og tok vitneforklaringer.

– Flere personer har vært i nærheten av hendelsen, og har muligens observert hva som har skjedd, opplyste operasjonssentralen i Oslo politidistrikt i en melding til pressen.