Riksantikvaren reagerer på bevaringskrav etter brann

Byantikvaren vil bevare en usynlig tømmerkasse. Riksantikvaren mener de har gått ut over sine fullmakter.

Disse tømmerveggene har aldri vært synlige - og skal igjen skjules bak vegger og paneler. Likevel krever Byantikvaren og PBE at de bevares.

35 minutter siden

Da huset deres brant, havnet beboerne i en desperat situasjon. Byantikvaren krevde at indre, usynlige tømmerkonstruksjonene må bevares. Plan- og bygningsetaten sa seg enig. Det kan bety en ekstraregning på inntil fire millioner for beboerne.

Hverken forsikringsselskapet eller antikvaren vil nemlig betale.

Riksantivar Hanna Geiran mener Byantikvaren går for langt når de krever at indre deler av den gamle villaen må bevares.

Har ikke hjemmel

Nå kommer riksantikvar Hanna Geiran på banen og mener Oslo kommune har gått for langt. Hun påpeker at bygningen er regulert for bevaring, ikke fredet. Bevaring tar utgangspunkt i fasader, ikke innvendige forhold.

– Hvis bygningen hadde vært fredet, kan Byantikvaren gi pålegg om såkalt «antikvarisk istandsetting». Men da må de også ha penger til merkostnadene, sier Geiran.

Hun konstaterer at i denne saken er begge forutsetningene brutt.

– Kommunen har ikke hjemmel for et slikt krav. Og eierne har kommet i en svært uheldig situasjon, sier hun.

– Hvilke muligheter har eierne til å få rettet opp i dette?

– Statsforvalteren er klageinstans etter Plan- og bygningsloven. Jeg ville vurdert å klage.

Sveitservillaen på Grefsen er bevaringsverdig. Det er en bevaringsklasse som vanligvis bare omfatter fasaden.

Lederen i Byutviklingsutvalget, James Stove Lorentzen har reagert sterkt på avgjørelsen. Han betegnet kravet om «indre gjenoppbygging» som absurd. Geiran svarer slik på om hun tror folk har forståelse for kravet:

– Mange ser at eierne har kommet i en svært vanskelig situasjon. Men saken er veldig spesiell, sier hun.

Hun understreker at bygningen er både verdifull og viktig.

– Men den har reguleringsbestemmelser som etter mitt skjønn ikke tilsier at man kan gi pålegg om «antikvarisk istandsetting». Slik Byantikvaren har rådet PBE om her.

Bør gi tilskudd

Ifølge Geiran opplever Riksantikvaren sjelden saker som dette. Er en bygning regulert til bevaring, er det som hovedregel fasaden som er viktig å ta vare på. Når fredede bygninger brenner, kan mye mer være omfattet av vern. Men da plikter myndighetene å betale for ekstraregningen ved gjenoppbygging.

I 2019 undersøkte Riksantikvaren i hvilken grad fylkeskommunene hadde gitt slike pålegg. Svaret var null siste tre år.

– Hva forteller det?

– At virkemiddelet ikke brukes godt nok. Men også at Byantikvaren må være beredt på å gi tilskudd, sier Geiran.

Sjekk forsikringen

Riksantikvaren har aldri vært borti en tilsvarende sak eller pålegg som på Grefsen. Hun forstår godt at beboerne ble svært overrasket.

– Forutsigbarhet må være et poeng. Det er tydelig hva som skal tas vare på når en bygning er fredet. Ikke minst er det viktig inn mot forsikringsbransjen, sier hun.

– Ingen ønsker at det skal bli dyrere og vanskeligere å forsikre bygg som er regulert til vern.

Bygningen fikk store innvendige skader etter brannen og ble karakterisert som totalskadet.

I dette tilfellet mener hun eierne ikke har hadde grunn til å tro at et slikt pålegg skulle komme. Men hun råder alle eiere av gamle hus, enten de er fredet eller vernet, til å sjekke med selskapet sitt hvordan forsikringen er.

– Det er mulig å fullverdiforsikre. Også for å få dekket spesielle bygningselementer man vil ta vare på, helt uavhengig av bevaringsvedtak. Men det er en utfordring at en del selskaper saster på at antikvarene tar hele regningen, sier Geiran.

Fungerende byantikvar Vidar Trædal er forelagt Geirans uttalelser. Han viser til at byråd Hanna Marcussen ser på saken og vil ikke uttale seg nå.