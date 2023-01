Politiet går ut med bilde av etterlyst etter Oslo-skytingen – siktelse mot løslatt frafalt

Politet går ut med bilde av mannen de tror avfyrte skuddene i Oslo sentrum natt til søndag.

Denne mannen i 20-årene mener politiet avfyrte skudd mot to personer i Oslo natt til søndag. Aftenposten har sladdet vedkommendes ansikt.

18.01.2023 16:54

Onsdag ettermiddag hadde Oslo-politiet pressekonferanse om skytingen ved Nationaltheatret natt til søndag.

To menn i 30- og 40-årene ble alvorlig skadet i skyteepisoden, som skjedde i halv ett-tiden.

Politiet går nå ut med bilde av den ene etterlyste. De håper det vil bidra til at han blir pågrepet. Denne personen mener politiet er skytteren under hendelsen denne natten.

Har videooopptak

– Vi mener bildet viser mannen som avfyrte skudd. Bildet er tatt noe tidligere på kvelden. Politiet regner med at han har samme klær på seg som ved skytingen, sier politiinspektør Grete Lien Metlid. De går ikke ut med navnet av hensyn til familien.

Hun forteller også at de har videoopptak av selve hendelsen.

Den etterlyste er en ung mann i 20-årene og en kjenning av politiet fra før. Det gjelder også den andre etterlyste.

– Det er for tidlig å konkludere med at konflikten mellom to kriminelle miljøer er motivet for skytingen, sier Metlid.

Siktelse frafalt mot mann i 20-årene

En mann i 20-årene som ble pågrepet og siktet for medvirkning til drapsforsøk, ble tirsdag løslatt etter at politiet mente det ikke var grunnlag for å fengsle ham.

Siktelsen mot ham er nå frafalt, opplyser politiinspektør Grete Metlid på pressekonferansen.

Politiet gjennomførte tirsdag kveld avhør av den andre mannen som ble skutt. Det første skuddofferet var da allerede avhørt.

Det er ingen nye pågripelser i saken pr. nå.