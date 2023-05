Årets første sommerhelg: – Nyt helgen

20–23 grader på topp, over 10 grader på natten. Nå kommer sommeren, garanterer Meteorologisk institutt. De oppfordrer til å nyte helgen.

Oda Regine Elvenes (f.v.), Lea Sjølie og Juliana vårvik nyter årets første sommerhelg med lunsj på Kontraskjæret.

12.05.2023 14:19

Du hørte det først i Aftenposten: Denne helgen kommer sommeren sommerenNår temperaturen aldri faller under 10 grader eller overstiger 20 grader, regnes det som sommer. Det skjer i helgen, melder meteorologisk institutt. til Oslo.

Det var vel egentlig alt vi hadde å melde, men la oss likevel ta en prat med Meteorologisk institutt.

– Oppfordringen til Meteorologisk institutt blir å nyte helgen, sier vakthavende meteorolog Håkon Mjelstad.

– Vi tar det beste først, for på 17. mai kan det bli en del kaldere. Da må folk forberede seg på regnbyger også. Det er kanskje dumt å belage seg kun på uteaktiviteter i så tilfelle, ifølge Mjelstad.

Kald mai til nå

– Vi er akkurat ferdig med eksamen. Den gikk så som så, men nå er det sol og vi har bare én plan: Sitte her så lenge som mulig, sier Oda Regine Elvenes.

Hun omtaler seg som klimaflyktning fra Nord-Norge. Hjemme i Vesterålen, er det visst sju grader og regn i skrivende stund. Hun og studievenninnene sitter på gresset ved kontraskjæret og nyter solen.

Men selv om det på Østlandet nå er sommer, begynte mai hardt for værsyke sommeroptimister. Det var snø i luften ved månedsskifte. Mjelstad bekrefter den snikende mistanken til Aftenposten: det har vært en unormalt kald mai så langt. Likevel kan vi lande sånn tålig på normalen, forklarer han.

– Det må vel bety en særlig god periode fremover, ikke sant?

– Vi skal i hvert fall ikke tilbake til der vi var med snø i luften. Det skjer ikke, men fremover går temperaturen litt nedover igjen, sier Mjelstad.

Den 10. mai bikket temperaturen for første gang i år akkurat over fra 19,9 til 20 grader, altså årets første sommerdag. Fremover kan det likevel bli riktig så pent vær. Litt kjøligere, men bra vær med opphold og solskinn. Men i helgen? Allerede fredag er det muligheter for 21 grader i hovedstaden.

Søndag er det meldt 23 grader.

– Det er søndagen som peker seg ut som den mest stabilt pene dagen. Natt til lørdag kan det bli enkelte steder med noe nedbør, sier Mjelstad.

Ifølge instituttet vil det på Sør- og Østlandet som helhet, være en del penere vær langs kysten. I innlandet blir det mer ustabilt. Ja til og med torden, kan hende, ifølge instituttet.

Så, hva nå?

Først eksamen, så piknik i parken.

Badetemperaturene

– Jeg vil kalle det friskt, sier Mjelstad.

Selv om luften stadig blir varmere, må vi se langt etter badetemperaturene. Utover i Oslofjorden har det knapt blitt tosifret.

– Badetemperaturene våre er litt tillitsbasert siden de bygger på hva folk rapporterer inn. Men det ser ut til å ligge på rundt 10–12 grader. Det er med andre ord slik at jeg drøyer badingen selv, sier Mjelstad.

For den som virkelig liker å være godt forberedt, så blinker pollenvarselet rødt på bjørk, mens mengden salix-pollen har falt tilbake og har nå kun beskjeden spredning.

God helg!