Et liv laga

På Stovner har epler ført ungdommen og bydelen sammen. Sentralt i det hele står en Stovner-gutt som har kjempet for dem i 33 år.

Åsmund Gylder leder Lif Laga, som samler og gir arbeidserfaring til ungdom på Stovner. Her sammen med Reda Naser (hvit hettegenser) og Awder Ali.

17. des. 2022 13:18 Sist oppdatert nå nettopp

– Hei, hei. Har dere lyst på noe hjemmelaget eplegløgg?

Åsmund Gylder (51) tar Aftenposten imot med et bredt glis, to lag med votter og prater på både inn og utpust. Om eplemost, trær, livsglede og den nyinnkjøpte rentbrennende bålpannen, som holder bare ungdomshender varme i den bitende Oslo-kulden.

Det er rundt 24 timer siden Aftenposten tok kontakt og informert en lettere forbauset Gylder om at han er én av de nominerte til «Årets Osloborger».

– Da du ringte, ble jeg nesten litt skamfull. Er det mulig? Så tenkte jeg at dette er en fantastisk ære. Jeg er veldig takknemlig og det betyr at man når ut. Samtidig så gjør jeg ikke dette alene, sier han.

Fakta Åsmund Gylder (51) Leder av den frivillige organisasjonen Lif Laga. Jobber som leder på fritidsklubben for ungdom i Stovner, Blokk58. Oppvokst på Stovner. Bor på Stovner med kone og tre barn. Nominert som «Årets Osloborger» for sitt engasjement for ungdommen på Stovner - spesielt gjennom Lif Laga. Vis mer

Ungdomskraft i eplepressen

Med dette mener Gylder den frivillige organisasjonen Lif Laga hvor han er leder. Det hele startet i 2016. Stovnerungdom og Gylder ville gjøre noe for enslige mindreårige flyktninger.

De bestemte seg for å høste og lage eplemost av epler i området, som ellers ikke ville blitt brukt. Inntektene av salget skulle gå til flyktningene.

Etter hvert som årene gikk, og det ikke kom så mange flyktninger som man trodde på denne tiden, har organisasjonen utviklet seg. I dag er det en arena hvor ungdommen i bydelen skal få oppleve ansvar, mestring og læring.

De to siste årene har de plantet over 1000 trær i Groruddalen og har også en egen eplehage med 100 trær som stelles og høstes av ungdommen. På Stovnersenteret har de også en egen butikk hvor 40 ungdommer jobber frivillig.

– Det gir ungdom i en belastet del av byen en følelse av å være verdifulle, sier Gylder.

Åsmund Gylder og Haudang Ali serverer sveler og eplegløgg til beboerne på Oppsalhjemmet.

33 år i ungdommens tjeneste

I løpet av den lille timen Aftenposten henger på Gylder, strømmer det inn og ut med ungdommer til stasjonen hvor Lif Laga denne dagen har servert sveler og eplemost til et gamlehjem i nabolaget.

– Husker du koden nå da? spør Gylder en av ungdommene før han sender ham av gårde med firmakortet.

– Jeg må hjem en tur og si hei til mamma. Kan jeg bruke Skodaen? spør en annen av ungdommene.

– Selvfølgelig er det greit. Bare kjør forsiktig da! svarer Gylder lattermildt.

I 33 år har han jobbet med ungdom på Stovner. Når han går med familien på kjøpesenteret kan ungene hans bli småflau over faren som stopper hver femte meter for å slå av en prat med folk. «Alle» kjenner Gylder.

– Det er utfordrende å slippe det når man kommer hjem. For det er en livsstil dette her.

– Du gir utvilsomt mye til ungdommen. Men hva gir ungdommen deg?

– Veldig mye. Jeg må være litt forsiktig her nå, sier han og gliser igjen bredt.

– For det er tross alt kona og ungene som gir meg mest, men jeg blir veldig engasjert i dette. Daglig har jeg øyeblikk hvor store ting skjer. Det er lett å bli høy av glede ved å gjøre ting sammen.

Åsmund Gylder, kandidat til årets osloborger, leder av Lif Laga som samler og gir arbeidserfaring til ungdom på Stovner. Her sammen med Reda Naser (hvit hettegenser) og Awder Ali

Håper på mer utradisjonell frivillighet

51-åringens dagjobb er som leder på Blokk 58. Et fritidstilbud for barn og unge i regi av Oslo kommune.

Gylder roser kommunen for å gi ham friheten og lov til å bruke så mye tid på prosjektet Lif Laga ved siden av sitt faste arbeid, og han håper også at både kommunen og andre lar seg inspirere til å tenke utenfor boksen hva angår frivilligheten.

– I en by som Oslo så må man ikke bare si at man skal tenke utenfor boksen når man skal prøve å komme innpå ungdom. Man må tørre å la det skje. Det er tiden for det nå. Man må se til slike ting vi gjør, som funker. Hva er grunnen til det? Så må man satse mer på det. Det tradisjonelle er trygt, men man må kanskje våge å være litt utradisjonelle og gå nye veier, mener han.

Les også Disse kan bli Årets osloborger. Her kan du lese våre intervjuer med alle kandidatene.