Opposisjonen er ikke fornøyd: Robert Steen må møte i ny høring om helsehusene.

31.01.2023 12:26

Helsebyråd Robert Steen måtte mandag svare for tilstanden i Oslos helsehus i en høring i Oslo bystyre. Nå må han svare for seg igjen.

Det bekrefter leder av Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Cecilie Lyngby, overfor Aftenposten.

– Det er blitt klart på morgenen i dag. Foreløpig er det fire partier som vil ha ny høring. Ifølge reglementet trengs det minst tre partier for at en kan kalle inn til høring, så da er vi der, sier hun.

Ifølge utvalgslederen stiller Høyre, Venstre og KrF seg bak kravet, i tillegg til hennes eget parti, Folkets parti. De tre partiene bekrefter dette overfor Aftenposten.

Hun sier datoen for høringen ennå ikke er satt.

– Det kommer an på når vi får de dokumentene som vi har etterspurt fra byråden, sier Cecilie Lyngby.

Krever flere dokumenter

En rekke pasienter og pårørende har fortalt om det de mener er omfattende omsorgssvikt ved Ullern helsehus.

Bakgrunnen for den nye høringen er at de fire opposisjonspartiene mener de ikke har fått innsyn i de dokumentene de har krav på.

– Redegjørelsen etterlater flere spørsmål enn svar, og vi mangler store mengder dokumentasjon. Byråden gir oss ikke annet valg enn å innkalle til ny høring, sa Oslo Høyres helsepolitiske talsperson, Hassan Nawaz allerede mandag.

– Historiene som har kommet frem om helsehusene er svært alvorlige. Da vi ba om høring var det for å se hvordan byråden har håndtert situasjonen. Vi har ikke fått innsyn i noe informasjon som sier noe om dette. Vi er avhengige av å få denne informasjonen og en høring med byråden for å vurdere om vi har tillit til han eller ikke, og vi vil derfor be om en ny høring, sier Venstres Julianne Ferskaug.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) har det øverste ansvaret for Oslos helsehus. Han risikerer i verste fall mistillitsforslag. Flere partier har varslet at det er noe de vurderer, litt avhengig av hva som kommer frem under høringsprosessen.

Frykter politisk spill

– Når det kommer til mistillit så er ikke vi der akkurat nå, vi må se hva som kommer i de dokumentene vi får. Men jeg liker Robert Steen, selv om jeg er uenig i mye av det Ap står for. Jeg tror ikke det løser noe å bytte byråd, sier Cecilie Lyngby, som også er gruppeleder for Folkets parti, tidligere Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

Ifølge Cecilie Lyngby vil det bli en mindre omfattende høring enn mandag, da en rekke pårørende fortalte om sine sterke erfaringer.

– Det vi er opptatt av er at dette ikke skal bli et politisk spill, det skal ikke bli valgkamp. Det mener jeg at det er i ferd med å bli. Det jeg vil ha, er et politisk samarbeid om å gjøre noe med problemet, slik at dette blir en løsning som står seg også etter valget.

Aftenposten har vært i kontakt med byrådens kontor.

Byråden forholder seg til det bystyret bestemmer og har ingen kommentarer utover det, heter det i en melding fra kommunikasjonsavdelingen.