Rødts budsjettkrav til Raymond Johansen: Billigere bad, buss og husleie

Vil ha gjennomslag for tiltak som kan gi en bedre sommer i Oslo for de som ikke har råd til å dra på ferie.

Rødts gruppeleder i Oslo, Siavash Mobasheri.

12.06.2023 23:06

30. mai la byrådet i Oslo frem et revidert budsjett for Oslo kommune. De kunne glede seg over et overraskende stort overskudd.

Men for å få flertall for budsjettet i bystyret, trenger de også støtte fra Rødt. Til gjengjeld krever Rødt gjennomslag for noen av sine hjertesaker.

Rødts gruppeleder i Oslo, Siavash Mobasheri, sier Rødts mål er å få på plass en tiltakspakke for å få ned forskjellene i Oslo.

– Vi er i en dyrtid. Det går ut over vanlige folk, men det går aller mest ut over de som har minst. Dette gjør ikke byrådet noe med i revidert budsjett, mener Rødt-lederen.

Spesielt vil Rødt prioritere tiltak som kan gi en bedre sommer for de som ikke har råd til dyre utenlandsferier, men må tilbringe sommeren i Oslo.

Gratis for barn

Et hovedkrav for Rødt inn i forhandlingene, er at kollektivtransporten skal være gratis for barn i Oslo i sommer.

Byrådet har allerede gjort det gratis for barn å reise i følge med voksen fra 21. juni til 21. august.

Rødt vil at det skal være gratis for barn i alderen 6–19 også når de reiser alene.

– På sikt vil vi gjøre kollektiv gratis for barn og unge i den aldersgruppen. Det er et sosialt tiltak, men også et holdningsspørsmål. Vi ønsker at denne generasjonen skal venne seg til å bruke kollektivtransport, sier Mobasheri, som håper å få dette på plass så tidlig som mulig, slik at barn som ikke er på ferie kan få bevegelsesfrihet i byen i sommer.

Et annet krav som kan komme godt med i sommer, er å gjøre det billigere å bruke de kommunale badene.

Da byrådet la frem sitt forslag til revidert budsjett 30. mai, la de frem en ny familierabatt. Mens det tidligere kostet 350 kroner for to voksne og to barn på Frognerbadet, er det i sommer gratis for tre barn på en voksenbillett, som koster 160 kroner.

Gjennom budsjettforhandlinger, vil Rødt halvere prisen på voksenbilletten. Hvis Rødt får det som de vil, skal dette gjelde for resten av året, siden mange av badene har sommerstengt.

Billigere husleie

De store pengene vil Rødt bruke på å sette ned leien på kommunale boliger resten av året. Leien beregnes med utgangspunkt i markedsleien. Det gjør at prisstigningen som har vært i det private markedet, også påvirker det leietagerne i de kommunale boligene må ut med.

Akkurat hvor mye rimeligere leie de vil kreve, sier Mobasheri at de må komme tilbake til.

– Vi har stilt byrådet spørsmål om hva det vil koste å redusere den med opp til 25 prosent. Men dette må vi komme tilbake til, det er noen ting vi må få avklart, og noen beregninger vi må få fra byrådet, sier han.

På sikt ønsker Rødt at husleien på de kommunale boligene skal fryses.

I fjor lyktes ikke byrådspartiene og Rødt med å bli enige om revidert budsjett. I år ser det bedre ut, sier Siavash Mobasheri. Han mener stemningen er god, og håper at en løsning vil være på plass innen torsdag.

– Hva vil dere kutte for å få råd til deres satsinger?

– Vi mener i alle fall at det er unødvendig å bruke 1,6 milliarder på å betale ned et ekstra avdrag på kommunens lån, sier han.