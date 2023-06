Kulturetaten tiet om helsefarlig radon-nivåer i Kirkeristen i syv år

Kirkelig fellesråd var blant leietagerne som ble eksponert for gassen i årevis. Likevel krever Kulturetaten store beløp etter etatens eget utleiekaos.

Kulturetaten leier ut lokalene i Kirkeristen.

29.06.2023 13:44

Oslo kommune eier Kirkeristen midt i sentrum. Lokalene leies ut og huser i dag både butikker, restauranter, kontorer og atelier for kunstnere.

Vedlikeholdsetterslepet er stort. I 2013 oppdaget Kulturetaten helseskadelige nivåer av radon radonRadon er et radioaktivt grunnstoff og en luktfri gass som dannes ved nedbrytning av radioaktive grunnstoffer (uran og thorium) i mineraler i berggrunnen. Mest utsatt for strålingen er personer som bor i områder hvor berggrunnen består av granitt eller alunskifer. . Radongass er kreftfremkallende og regnes for å være den viktigste risikofaktoren for lungekreft etter røyking.

Men: Ingen tiltak ble satt i gang og ingen av leietagerne ble informert. Det bekrefter Kulturetaten overfor Aftenposten.

Leietagerne ble ikke varslet før syv år senere. Nye målinger viste nå enda høyere nivåer av den farlige gassen.

«Målinger av radon i flere av lokalene viser konsentrasjoner langt over anbefalt tiltaksgrense», står det i rapporten fra 2020.

Utleiekaos

Kirkelig fellesråd i Oslo var blant leietagerne som hadde kontorer i Kirkeristen. De fikk vite om radonmålingene i desember 2020. To uker senere valgte de å flytte ut av kontorlokalene. NRK har tidligere omtalt saken.

André Eiem Selli, eiendomssjef i Kirkelig fellesråd i Oslo, forteller at flere av deres ansatte ble svært urolige da målingene ble kjent. Aftenposten har spurt etaten om hvorfor de ikke informerte leietagerne tidligere.

André Eiem Selli (t.h.) er eiendomssjef i Kirkelig fellesråd i Oslo. Kjell Haga er kirkeverge.

«Vi kjenner ikke til bakgrunnen for at denne informasjonen ikke ble delt med våre leietagere. Samtidig var det først i rapporten fra høsten 2020 at målingene viste alvorlighetsgraden vi nå kjenner», skriver Kim Hedemann Brenn, fung. dir. for eiendomsavdelingen, i en e-post.

Han erkjenner at kommunen burde informert på et tidligere tidspunkt. Han forteller videre at etaten siden høsten 2020 har utført flere strakstiltak for å bedre radonnivåene.

Fikk millionkrav

I vår ble det kjent at Kulturetaten har hatt mye rot i sin utleievirksomhet. Etaten håndterer i dag ca. 400 leieobjekter rundt om i byen. Kommunerevisjonen har blant annet pekt på «vesentlige mangler» i etatens økonomiske kontroll knyttet til utleie og kontraktforvaltning.

Før jul fikk flere leietagere økonomiske krav på opptil 150.000 kroner. Pengene skulle dekke fellesutgifter etaten hadde glemt å kreve inn. Saken endte med at kulturbyråd Omar Samy Gamal (SV) ba etaten om å ta regningen selv.

Dette er imidlertid ikke første gang. I 2019 fikk også Kirkelig fellesråd varsel om at de måtte betale manglende fellesutgifter for 2018 og 2019. Aftenposten har sett brevet.

«Vi kan opplyse at Kulturetaten har hatt manglende rutiner for avregning av felleskostnadsoppgjør, noe som har gjort at leietagerne i noen av våre eiendommer ikke har fått avregning tilsendt hvert år», skriver etaten.

Totalt utgjorde det skyldige beløpet nesten 1 million kroner.

Endte i Forliksrådet

– Det utestående kravet kom plutselig, helt uten forvarsel. Vi har ellers en veldig god dialog med kommunen, så vi er litt overrasket over at denne saken er blitt som den er blitt, sier kirkeverge i Oslo, Kjetil Haga.

Kulturetaten forklarer kravet med at Kirkelig fellesråd hadde betalt et såkalt akontobeløp, akontobeløp,A konto er en delinnbetaling av en forventet kostnad i en periode. et foreløpig og forventet beløp, gjennom året. Men de hadde i flere år glemt å regne ut de faktiske fellesutgiftene. Det gjorde de for første gang i 2019.

Siden 2019 har Kirkelig fellesråd hatt dialog med Kulturetaten om kravet. De mener kravet er urimelig og bestrider det – spesielt i lys av radoneksponeringen.

Partene har ikke klart å bli enige. Saken har derfor vært innom Forliksrådet, der partene heller ikke kom til enighet.

– Vi har forsøkt å komme til en minnelig løsning der vi tilbyr oss å betale deler av fellesutgiftene, men ikke alt. Det har etaten ikke gått med på, sier André Eiem Selli, eiendomssjef i Kirkelig fellesråd i Oslo.

Kulturetaten har ikke ønsket å ytterligere kommentere den pågående saken med Kirkelig Fellesråd overfor Aftenposten.