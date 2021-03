Pandemipåske i nedstengt by. Hva kan barn og unge gjøre i Oslo?

Vanligvis tømmes byen for folk i feriene, men i år kommer Oslo-folk flest til å holde seg hjemme. Aftenposten har sett på hvilke tilbud som finnes for barn og unge.

Mange frykter kjedsomhet og brakkesyke med pandemipåske. Kultur- og fritidstilbud er kraftig redusert. Men det finnes råd. Mange av dem kommer fra frivillige. De fleste er digitale. Her er noen av dem:

Fritidsklubbene: Ordinært tilbud er stengt, men ungdomsarbeiderne er på jobb. Innenfor rammene av smittevernforskriften holder de kontakt med barn og unge i bydelene gjennom digitale kanaler og utendørstilbud.

Bydel Sagene har for eksempel et eget påskeopplegg utendørs på mandag og onsdag med rebus, bingo og utekino i mindre grupper. Lambertseter fritidsklubb «felter» i bydelen og lager påskerebuser. De er også tilgjengelige for tur eller prat i ordinære åpningstider ved behov.

AKS er stengt 29.–31. mars, men noen tilbyr «meråpen» skole. Dette tilbudet er for elever med særlige behov, eller for elever under 12 år med minst én forelder i kritisk samfunnsfunksjon. Du må ha plass på AKS fra før. Liste over kritiske samfunnsfunksjoner finnes på regjeringens sider.

Bibliotek og museum

Bibliotek og museum er kjent for barnetilbud i feriene. I år er disse stedene stengt, men mange aktiviteter er flyttet over i den digitale sfæren.

Deichman:

I påsken slippes nye digitale lesestunder i serien « Natt på biblioteket ».

På digitalt påskeverksted kan du få hjelp og inspirasjon til å dekorere egg eller lage påskeharer over video.

Dessuten tilbys quiz, påskekonkurranser og syverksted på nett

Lokale bibliotek har egne tilbud:

Furuset bibliotek og aktivitetshus ( Fubiak ) har for eksempel et telefontilbud (94004656) hvor de oppfordrer barn til å ringe og snakke om «alt og ingenting». Du kan også sende meldinger med dem på Facebook.

Majorstuen inviterer til leseutfordring for barn: Klarer du å lese 10 bøker i 10 forskjellige sjangere innen 6. april? Utfyllingsskjema finnes på Facebook-siden deres.

Munchmuseet:

«Kunstlek hjem til deg» er en videoserie som viser hvordan du kan bruke ting du har liggende hjemme. Tilbudet inkluderer møter med kunstnere som gir tips og triks til kunstformer.

På hjemmesidene tilbys også digitalt innhold, som utstillingsopplevelser, aktiviteter for barn og historier fra Edvard Munchs liv og kunst. Du kan også se artister og kunstnere fortelle om sitt personlige forhold til Munch.

Kommunen tilrettelegger for digital aktivitet

Kulturetaten vil blant annet legge ut dette på sine hjemmesider i påsken:

Stolpejakt i Middelalderparken (aktiveres lørdag morgen). Du kan registrere stolper på papir eller via appen Stolpejakten.

Kunst til å klatre på i påsken: 10 utvalgte skulpturer som står forskjellige steder i byen som er morsomme for barn å leke på. Disse blir lagt ut på kulturetatens sosiale medier i påskeuken.

Påskerebus i Vigelandsparken for barn med premie. Rebusen kan hentes hos Kafé Vigeland eller printes ut hjemme)

«Lag ditt eget musikkinstrument»: Tips fra Kulturskolen til hvordan lage instrument med materialer fra naturen.

Bymiljøetaten vil gjennom påsken foreslå aktiviteter i nærmiljøet på sine sider; turmål, hoppetau, kongledyr, bål og trappetrening.

FAU ved Ammerud, Rødtvet, Grorud, Svarttjern og Tiurleiken skole vil i samarbeid med Lillomarka O-lag lage påskeorientering for elevene og andre i nabolaget.

Sport og idrett

Påsken blir nok stille for mange idrettslag i byen, men utendørs idrettsanlegg er åpne for egentrening i små grupper og med god avstand.

Tøyen sportsklubb deler ut kakao/ kaffe og tilbyr utlån av leke- og sportsutstyr alle dager fra kl. 12–21 på Caltexløkka.

Jordal har i tillegg basket for 15 ungdommer om gangen, fra kl. 11.30–19 mandag–onsdag.

Grorud IL har åpnet en egen Snapchat-konto for barn og unge som er åpen hele påsken. Ved behov tilbyr de telefonsamtaler eller gåturer med miljøarbeidere.

BUA-utstyrsordninger: Flere utlånsordninger for sport og friluftsutstyr holder åpent i påsken. For eksempel har Friluftssenteret i Gamle Oslo (Frigo) og BUA Nordstrand mye åpent.

Flere tilbud hos Røde Kors

Også Røde Kors holder «digitalt åpent» i påsken og tilbyr blant annet:

Digital leksehjelp for ungdom har åpent mandag til onsdag kl. 17–21

Kors på halsen–samtaletilbudet for barn og unge har åpent som vanlig mandag til fredag fra kl. 14–22. Åpent for chat lørdag og søndag kl. 14–22.

