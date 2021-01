Team Isbjørn og andre Oslo-folk nyter den kalde, fine isen

På med skøytene, det kalde været fortsetter! Sjekk hvor du kan gå på skøyter – midt i Oslo!

Første lagbilde for Team Isbjørn: Fra venstre: Maia Sivulska Rasten, Ferdinand Dale-Åkerlund, Klara Farazolahi Laundal, Josefine Dale-Åkerlund, Bjøro Haddeland Paulsen, Sofia Sivulska Rasten, Liv Laundal Eick, Lily Farazolahi Laundal, Inga Laundal Eick og Edit Løsch Tveten-Danneborg. Foto: Dan P. Neegaard

31. jan. 2021 15:41 Sist oppdatert 20 minutter siden

– Alle herover! Vi må finne på et lagnavn!

Det suser og stavrer lykkelige Oslo-unger rundt på det frosne vannspeilet i Middelalderparken i Gamlebyen. Mer «midt i byen» er det vanskelig å komme.

– Isbjørnene! Det heter vi! Ja!, jubler Maia, Ferdinand, Klara, Josefine, Bjøro, Sofia, Liv, Lily, Inga og Edith fra Grønvold Hageby. De er kommet for å spille hockey, bli knallgode på skøyter – og drikke kakao.

De siste dagene har det kalde været, kombinert med korona-restriksjoner på andre arenaer, inspirert Oslo-folk til å pusse rust av gamle skøyter og å kose seg på urbane skøytebaner. Og det er bare til å legge seg i trening: ifølge meteorologene skal det bli sol og iskaldt vær på Østlandet også kommende uke.

Skøytere og bakkemannskaper med kakao i Middelalderparken i Gamlebyen søndag ettermiddag. Foto: Dan P. Neegaard

Her er kommunens skøytebaner

Mange Oslo-folk står også på fjorden, frosne tjern, fotballbaner og lekeplasser i privat regi. Klimaetaten hadde denne listen over skøytebaner i Oslo pr. søndag. (Ulike åpningstider og regler gjelder på ulike steder. Kommunen har ikke noen totalliste over skøytebaner i Oslo.

Asperuddumpa

Bjerkedalen

Blåfjell friområde («Leker’n»)

Brenna ballplass

Bråtan grusbane

Bøler skolebane

Ekeberg grusbane

Furuset kunstisbane

Godalsparken

Grorud idrettspark

Grünerhagen

Grønsund friområde

Hovseter ballbane

Kampen

Lambertseter grus

Lysaker nord

Mortensrud kunstgress

Nordre Åsen

Rosenholm skole friområde

Smestadparken

Stallerudveien friområde

St. Hanshaugen

Tokerud/Vestlibanen

Tonsenhagen skoleidrettsplass

Torshovdalen

Trolldalen

Bøler Skolebane

Også Bergbanen, Voldsløkka, Gressbanen, Ullern Idrettspark og Frogner Stadion skal, ifølge kommunen, nå være åpnet for publikum til bestemte tider. Dette er baner som vanligvis brukes til organisert idrett.

Dersom isen er trygg, kan du selvsagt også gå på skøyter på vann og elver i Oslomarka. Både Sognsvann, Bogstadvannet, Nøklevann, Østensjøvannet og Maridalsvannet er populære skøytevann.

På nve.no kan du ellers se ismeldinger for hele landet.

Godt polstrede foreldre har brukt helgen som serviceapparat og stiller med dunjakker, pølsetermoser, kulegriller, reinsdyrskinn og røde neser. Noen risikerte også lårhalsen for å prøve gamle kunster.

– Det hadde ikke vært så digg å være her uten dem. De har liksom med mat. Det kan være digg med en matbit etterpå, sier seks år gamle Bjøro Haddeland Paulsen, fra Team Isbjørn, som har fått med seg naboungene. De er lei av korona.

– Koronaen er dritt. Bannefingeren, altså, er Team Isbjørn tindrende klare på.

– Men det er litt bra. For da kan vi stå på skøyter.

Hockeyjenter og -gutter fra Grønvold Hageby koste seg på vannspeilet i Middelalderparken søndag. Fra venstre; Sofia, Ferdinand, Klara og Liv. Foto: Dan P. Neegaard

Koronavennlig aktivitet

– Jeg har gått på skøyter fire ganger, sier 7 år gamle Kristian. Han har snøret på seg hockeyskøytene og gir alt på det frosne vannet. Lillesøster Anna (1) er også blid som en lerke. Uten skøyter, men med støtte av bruskasse og mamma Jacquilyn. Ensjø-familien har testet isen flere steder.

– Barna trenger å brenne av litt energi, og på denne isen er det godt med plass, sier pappa Jonas, og refererer til koronapandemien.

Oslo kommune har den siste måneden åpnet flere naturisbaner. En samlet oversikt over urbane skøyteiser har ikke kommunen. Men Bymiljøetatens facebookside prøver å oppdatere.

Noen skøytebaner er koronastengt

Noen skøytebaner, som Spikersuppa i sentrum og banen ved Deichmann i Bjørvika, holder korona-stengt. Men de fleste er åpne, og frem til organisert trening starter igjen, er hele åpningstiden for alminnelig publikum. I Oslo kan det betyr at banene fra onsdag vil bli delt mellom idrett og annet publikum.

Oslo kommunes beskjed til innbyggerne er at de kan bruke anleggene med egen husstand, kohort eller nærkontakt, så lenge du holder to meters avstand til andre. Idrettslag som pleier å islegge fotballbaner selv, skal nå ha fått beskjed om at det er nå er greit å legge is på banene.

Men byisen er ikke bygget på én dag. Å islegge en skøytebane kan kreve så mye som 32.000 liter vann pr. dag, avhengig av hvor stor isen er, ifølge Bymiljøetaten. Kommunen bruker enten traktor eller god, gammeldags vannslange. Og hver dag bygges nye 3–4 millimeter med is. Og vips, etter et par dagers arbeid, kan folk ta skøytene fatt!

Kristian (7) tåler både knall og fall når han får stå på skøyter og brenne korona-energi. Han har dessuten utsikter til kakao og Kvikk Lunsj. Foto: Dan P. Neegaard

Lover god kvalitet på isen videre

Idrettsbyråd Omar Gamal (SV) oppfordrer alle til å komme seg ut og trekke kald vinterluft gjennom nesen.

– Skøyter er en prima aktivitet. Jeg er veldig glad for at vi har åpne skøytebaner for folk så mange steder. Nesten alt er jo stengt en liten stund til. Men naturen er åpen og luften er for alle, sier Gamal, og takker også frivillige og ildsjeler i idrett, borettslag og andre frivillige.

– Det har vært gode forhold for islegging denne uken. Så lenge været er på vår side, vil vi fortsette fokuset på å holde god kvalitet på isbanene vi drifter, sier avdelingsdirektør Karina Løwe-Samuelsen i Bymiljøetaten.

Etaten har fått klimamidler i 2021 for å anskaffe elektriske ismaskiner til alle utendørs kunstisflater.