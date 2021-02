Ruter-ansatt koronasmittet – flere bussruter i Oslo og Bærum innstilles

Flere bussruter innstilles og innskrenkes i Oslo vest og Bærum fra fredag morgen etter at en ansatt er koronasmittet og 250 ansatte må i karantene.

Ruter må innstille flere bussruter i Oslo vest og Bærum fra fredag morgen etter at en ansatt er blitt koronasmittet. Foto: Heiko Junge / NTB

5. feb. 2021 05:40 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Torsdag kveld ble det påvist koronasmitte av den britiske varianten hos en ansatt ved Furubakken bussanlegg i Bærum.

Som følge av dette må omkring 250 ansatte ved bussanlegget testes for smitte. Ingen bussjåfører tilknyttet Furubakken bussanlegg får kjøre før de har avlagt negativt prøvesvar, melder Ruter i en pressemelding.

Hurtigtesting av bussjåfører ved anlegget startet torsdag kveld. Testing av sjåfører vil fortsette fortløpende fredag morgen.

Mens bussjåførene smittetestes vil flere busslinjer i Oslo vest og Bærum måtte innstilles fra fredag morgen. Ruter regner med at rutene kan starte opp igjen i løpet av dagen ettersom flere sjåfører blir tilgjengelige.

Innstillingene av bussrutene vil få konsekvenser for dem som er avhengige av kollektivtransport og ikke har mulighet til å ha hjemmekontor.

Følgende bussruter er rammet:

Linje 40, 41, 45, 46, 48, 130, 140, 145, 140E og 235 er innstilt.

Linje 220 kjører med redusert tilbud.

Linje 230 kjører med redusert tilbud og betjener ikke strekningen Fossum-Ila. (Bussen snur ved Fossum snuplass i Fossumveien).

Ruter opplyser at reisegarantien ikke gjelder i denne situasjonen fordi trafikken er rammet av forhold utenfor Ruters kontroll. Det innebærer at folk må finne alternative transportløsninger for egen regning.

Mange påvirket

– I løpet av morgentimene får stadig flere sjåfører negativt prøveresultat. Vi setter i gang bussdriften så kjapt det lar seg gjøre, sier pressevakt Øystein Dahl Johansen i Ruter. Han sier linje 230, Sandvika-Bekkestua-Østerås-Ila, vil bli prioritert fordi den går forbi mange skoler.

– Hva gjør dere for å hjelpe de reisende?

– Vi prøver å informere så godt vi kan. T-banen går som normalt, og den dekker litt av området. Men dessverre blir mange påvirket av dette, sier Johansen.