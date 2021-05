Nå skrubber de kjøkkenet og henter tilbake ansatte. Oslos serveringssteder forbereder seg på gjenåpning.

Flere utelivsaktører henter nå tilbake permitterte ansatte. Onsdag får de vite om byrådet kommer med lettelser for Oslos serveringsbransje.

Utelivet håper på gode nyheter på onsdagens pressekonferanse. På restauranten Skur 33 vasker Antonio Di Nicuolo (t.v.) og Martin Vamnes ned kjøkkenet for å gjøre alt klart før en mulig gjenåpning. Foto: Jan T. Espedal

Det har vært et tørt halvår i hovedstaden. Seks måneder er gått siden Oslos serveringssteder måtte stenge kranene.

Denne uken kan bli skjebnesvanger. Smittetallene peker i riktig retning. Det kan bety at det snart er tid for å børste støv av Oslos ølkraner. I forrige uke la byrådet frem en trinnvis gjenåpningsplan for byen. Denne uken vurderer de om det er tid for å gå til fase to i planen.