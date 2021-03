67-åringen tør ikke pensjonere seg – frykter at gården blir lagt ut på anbud

Familien Klever har drevet gården Sander i Maridalen for Oslo kommune siden 1912. Tore Klever frykter at familien vil bli kastet ut og at sønnen ikke får overta hvis han pensjonerer seg.

Familien Klever har forpaktet Sander gård siden 1912. Tore Sander (67) overtok kontrakten etter sin far, som overtok kontrakten etter sin far. Han ønsker å gi den videre til sin sønn. Foto: Signe Dons

Oslo kommune eier ni gårder ved Maridalsvannet. De ble kjøpt opp for over 100 år siden for å sikre rent drikkevann til byens befolkning. Gårdene har i årevis vært leid ut til familier. Det har vært sedvane at forpakteravtalene har gått i arv til neste generasjon.

Tore Klever er tredje generasjon på Sander gård. Han håper sønnen kan overta avtalen, slik han selv gjorde da han overtok etter sin far på 1980-tallet.